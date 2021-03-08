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診所跨界與軍事作家合作　顛覆性聚會跳出老派思維

▲在25樓五星級景觀的空間內，與讀者們一起享受台中的美景、悠閒地喝下午茶，聊軍旅、話軍事、簽書合影…也是黃竣民深耕與讀者群的另類作法。（照片/林佳德攝）

▲在25樓五星級景觀的空間內，與讀者們一起享受台中的美景、悠閒地喝下午茶與聊軍事，也是黃竣民深耕與讀者群的另類作法。（照片／林佳德攝）

本報訊

在國內軍事著作領域中，擁有特定讀者群的知名作家黃竣民，7日在台中舉辦讀者巡迴小聚會的活動，特別的是這一場小型的粉絲見面活動，是與台中一間知名的五星級醫美機構合作舉辦。

座落於台中西屯區的晨悅診所，是中部唯一一間經過認證的五星級預防醫學機構，這一次特地跟軍事作家首度跨界合作，一起在25樓擁有絕佳美景的場地中舉辦此類讀者/粉絲見面會，讓國內以軍事為主題的座談活動，也能在最頂級的場地中進行，完全顛覆一般人對軍事或作者嚴肅與老派的刻板印象。

由於國內出版市場的嚴重萎縮，以軍事為主題的出版商與作者幾乎都受到重創，但近年來由於黃竣民積極深耕與讀者群良好的互動關係，因此依舊持續保有新作品推出而不受影響外，更獲得其他領域的合作機緣。活動場內除了有軍事相關各主題的直接提問與互動；不管是軍旅生涯的特殊經歷與際遇，當前國防軍事動態、後備動員、軍事外交上的議題對談，以及身份別轉換後的人生規劃、後續的寫作主題與出版計畫…等等，都是讀者與粉絲們關注的動態。

活動期間的另一個最特殊的主題，應該是他對於國內網路詐騙氾濫成災的隱憂，而黃竣民也是其中的受害者之一；因為在網路的各社群軟體中，他的照片算是被盜用的熱門排行榜之一。光是去年所發現的盜用他照片，遭到海內/外不肖人士所開設的帳號就超過上千個，因此也特別藉機做165「反詐騙」的宣導，也特別呼籲國內的警政單位能夠正視這一個問題。

活動尾聲還有主要贊助商（G&G）與場地單位「晨悅預防醫學機構」大方提供許多的抽獎品，給當日前來與會的來賓們摸彩，讓整場活動的氣氛達到最高潮。黃竣民也表示，《鋼鐵傳奇》系列的新書；內容是有關於德國潛艦百年發展的歷程，預計將會在暑假推出，屆時會恢復在台北舉辦暌違已久的正式新書發表會，敬請各位讀者與粉絲們拭目以待囉！

 
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