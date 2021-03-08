工作數年「存款暴增百萬」！他嘆：日子反而不快樂　網曝1項超關鍵

▲存款暴增數十倍「感受不到快樂」，網友分析「缺乏人生目標」。（圖／免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢感嘆，以前剛出社會賺錢時「很窮」，居住在狹小的房子裡，每天看著存款慢慢增加，但「當時真的覺得過的很快樂」，如今存款已是當年的數十倍，可是反而沒有當時快樂的感覺。文章分享後激起許多網友共鳴，有人認為「你需要的應該是人生目標，生活只剩工作，怎麼會快樂」。

原PO在批踢踢表示，他幾年前剛出社會賺錢，半年印象中就存了10萬多，住在樹林租的小小套房，一張床及桌子就幾乎把房間塞滿，看書時還要把筆電收起來，幾乎沒什麼走動空間，回想當時真的超窮的，「但那時覺得日子滿快樂的，現在存款已經是當時幾十倍，甚至投資股票一次賺了2百萬，反而沒那時快樂，不知道為什麼，有人也是嗎」。

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▲網友表示：「有錢後才會發覺，明明要買什麼，物慾都只是Yes或No，但有些事情卻買不到、達不成，落差感就出來了」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

文章分享後激起許多網友共鳴，許多人分析，「有錢後才會發覺，明明要買什麼，物慾都只是Yes或No，但有些事情卻買不到、達不成，落差感就出來了」，也有人說「窮到只剩下錢啊，物質帶來的快樂非常短暫」、「發現存了那麼久，年紀大了，幾百萬也做不了什麼事，一切窮忙」。

也有人說「因為沒有發展其他興趣吧，窮得只剩下錢」、「邊際效應遞減」、「尋找讓精神上能覺得快樂的人事物，也是人生課題之一」、「存款本身對你的生活毫無幫助，當然不會快樂」、「你只是錢不夠多啦，你有上百億，怎麼還買不到快樂」、「沒有人分享你的喜悅吧」。