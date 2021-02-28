超爽工作月薪6萬！「上班能打Game」長官還＋1　他卻嚇到想離職

▲超爽工作月薪6萬，他卻嚇到想離職。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

拿到好的薪水、獲得上司的賞識，應該是許多受薪階級的夢想，不過有一名網友在網路社群《Dcard》表示，他的工作月薪約6萬多元，但整天幾乎都沒有甚麼事情要忙，甚至同事與上司也會一起「摸魚」，讓他因此萌生了離職的念頭，也好奇「大家會建議我換工作嗎？」

原PO表示，他的工作月薪6萬多，年薪約有85萬元，每天早上9時許進公司上班，忙碌2小時就能把工作做完，接著就是開始滑手機，最近甚至與同事在電腦裝了遊戲，平常就一起連線打喪屍，後來甚至連上司都一起加入，看似爽的工作日前卻讓他驚覺「覺得這種生活有點可怕。」

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▲網友表示：「我打殭屍也很強，請問履歷要寄到哪個信箱」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他指稱，現在的生活讓他找不到重心，感覺每天都在浪費人生，甚至一旦公司突然要裁員，自己恐怕就會完蛋，所以最近才萌生了離職的想法，但又怕找新的工作會不適應，做沒有多久就會離職，因此才想詢問大家的看法，「大家會建議我換工作嗎？」

文章分享後，立刻引發網友熱烈討論，有人說「我建議趕快換，但前提要先跟我說是哪間公司」、「什麼工作啊，可以分享嗎」、「我打殭屍也很強，請問履歷要寄到哪個信箱」、「人生就是這樣，搞不搞離職後，你會闖出一片天，也可能會後悔離職」、「學投資啊，這麼閒，每天都可以看盤」、「經營副業啊。」