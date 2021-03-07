婆婆帶小孩！晚上偷餵「洋芋片+養樂多」　她爆氣：我才是媽媽

▲新生兒的飲食需要相當謹慎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

許多新手爸媽在生下小孩後，為了賺取奶粉錢，通常夫妻都還是會一起到外面工作，把小孩交給保母或媽媽、婆婆照顧，一來相對有經驗，自己也能專心賺錢。不過，有網友在網路上抱怨，小孩交給婆婆照顧後，有再三叮囑不可以餵甜食，沒想到一次晚上竟然看到婆婆拿著洋芋片、養樂多等零食餵食，感到相當生氣與不被尊重，直呼「到底有沒有搞清楚小孩是我的？」

原PO在臉書粉絲專頁「靠北婆婆2.0」發文表示，因為這是第一胎什麼都不懂，而婆婆年輕時曾帶過十幾個新生兒，相對有經驗的情況下，在懷孕的時候就決定要交給婆婆照顧，沒想到竟然是一場惡夢的開始。

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網友指出，為了照顧小孩的健康，有特別提醒一些甜食不可以碰，沒想到除了發現婆婆會偷餵洋芋片、餅乾等零食外，有次更是因為吃太多蛋糕上的鮮奶油而拉肚子。此外，平時正餐婆婆餵食的飯量也沒有拿捏，一直連哄帶騙地跟小朋友說「吃飽才可以出去玩，吃完給你吃布丁，不吃完是壞小孩我討厭你」之類的話。

在沒有節制的情況下，小朋友在2歲的時候體重就已經達到19公斤，身高也來到85公分，醫生看了直接表示已經過重，必須控制飲食。沒想到聽完醫生的話後，婆婆卻又直批醫生不懂，長大抽高後就可以平衡過來了，令人相當傻眼。

無奈的原po說道，「不可否認他們是疼孫，但一點也不尊重我！完全按照他們自己的模式帶小孩的，變成我是狠心的媽媽，這個不行那個不行。」

對此，看完文章後不少網友紛紛在留言處表示，「所以為什麼小孩我要自己帶、保母帶 ？你知道了吧？這還只是其中一個原因而已。」、「就自己帶吧！老人家都是用零食餵小孩，也寵小孩所以都會長的很胖」、「幼兒過重是一輩子的傷害啊啊啊啊」、「所以說小孩真的不要給婆婆帶！！！」、「好險，我女鵝很早就送托嬰...」。