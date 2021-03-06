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19歲女大生揪閨密喝酒！新北2女慘遭性侵　竟變成「裸體羅生門」

新北市男子阿國邀約2女到家中喝酒結果被驗傷提告性侵。（翻攝自pixabay）

圖文／鏡週刊

新北市一名家住土城的男子阿國（化名），注意到19歲女大生小花（化名）在網路上表達失戀心情不好的情緒，邀約他來家裡喝酒解悶，小花擔心會被趁虛而入，自己安危會出現問題，所以帶了閨密小白（化名）一起去，沒想到2人還是不勝酒力，喝醉在沙發跟床上。

從事餐飲業的阿國眼看機會來了，在床上將小花性侵得逞，小花一早醒來發現自己幾乎全裸，只剩被半脫的上衣露出乳房，而睡在沙發上的閨密小白也發現自己衣衫不整，而阿國早已從家中離開去上班，2女認為就是阿國性侵她們，憤而驗傷後報警處理。

警方調查，去年7月間，男子在網路上相約2女到他土城的家喝酒，3人混飲啤酒、葡萄酒等酒精飲品。其中一名女子在酒醉昏睡期間，有看到男網友壓在自己身上，但無力反抗所以遭到侵犯，直到自己再度睡著，都不知道男子對她做了什麼事，只知道早上起來就沒有穿褲子了。

檢方偵訊時，阿國強調自己確實有跟小花發生性關係，是絕對的「你情我願」的狀態，但是針對小白的說詞，阿國則強調自己絕對沒有去「動她」最終小白也因為沒有驗傷，拿不出阿國性侵她的證據，對於自己為什麼會裸體，三方各執一詞成為羅生門。

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