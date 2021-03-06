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45K男騎機車被嫌薪水低！公主女要他「借錢買車」開嗆　網一看怒了

▲▼ （圖／翻攝自Dcard）

▲男網友PO出跟女友對話，表示非常心痛。（圖／翻攝自Dcard

記者黃心瑀／綜合報導

騎機車錯了嗎？一名男網友日前發文表示，自己跟女友住在交通比較不方便的地方，兩人上班的時間不一樣，公司也是反方向，但他每天都會特地騎車載女友上班；不過最近一直下雨，女友卻開始不停叨念「如果有車就好了」，更希望他向父母借錢貸款買車，因為這種天氣做機車很痛苦，讓男網友感到十分心痛。

男網友日前在社群平台《Dcard》上，以「騎機車的男生害女友很辛苦？」為題發文表示，他現在跟女友同居，住的地方比較不方便，如果女友要到上班的地方需要轉兩次公車再搭捷運；儘管女友比他早兩小時上班，雙方公司也是反方向，但他還是會每天特地早起載女友去上班，然後吃個早餐想辦法待到上班時間在進公司。

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男網友說，最近開始下雨，女友總是在後座一直叨念「如果有車就好了」，一開始只是以為女友悶到煩躁才會這樣說，所以也只能安撫，沒想到女友卻在某天突然密他，問他是否能夠跟爸媽借錢跟貸款買車，因為女友覺得這種天氣坐機車很痛苦，同事的男友都是開車載。

從對話紀錄中可以看到，男網友在拒絕借錢貸款的提議之後，女友卻回他「結論就是你薪水太少」、「當初還說盡量對我好」、「這樣誰要當你女友」。這樣的結果讓男網友當下感到心痛，同時也表示目前薪水約45K，因為之後有其他計畫所以暫時不想負擔非必要支出，也讓他不解地問道「騎機車的男生真的會害對方陪我一起吃苦嗎…」。

許多網友在看完發文之後留言表示「別放生這種極品出來殘害別人，先在這拜託你了」、「她也可以自己騎車開車啊，被人家載怎麼還有立場嫌棄？你對她太好了」、「這種你不放生？你每天載她，正常來說要感動吧，請放掉」、「北部交通這麼方便，機車很夠用了啦。怕頭油叫她自己搭捷運，45K說多不多，但絕對不算少，
她如果真的希望你買車怎麼不是自己拿一部分錢出來分擔而是要你跟爸媽伸手討錢」。

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