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失婚男幫17歲女友賣淫　自拍吞吐影片！因「替少女紓困」獲判免囚

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲張男透過網路替17歲女友攬客賣淫。（示意圖，與本文無關／翻攝pixabay網站）

記者崔子柔／綜合報導

台北張姓男子透過交友軟體和17歲少女結識，替她在網路上攬客賣淫，還拍攝猥褻影片，張男到案後坦承犯行，台北地院考量他犯案動機為「替少女紓困」，依協助少年為有對價之性交行為罪、拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，判張男1年4月，緩刑2年。

根據判決書內容，張男2019年8月透過「goodnight」和17歲少女結識後交往，12月在UT home、Line上刊登招客訊息，讓她援交2次賺取7000元。

張男另經少女同意後，在他住處拍下少女私處裸照，並錄下少女替他口交的影片，被北市警局婦幼隊執行網路巡邏時查獲。

張男到案後坦承犯行，並稱是因想替少女解決經濟問題才PO文攬客，台北地院調查張男及少女、2名援交客之對話內容，確認事實符合。

張男明知少女未成年，卻協助她從事性交易行為，還拍攝猥褻畫面來滿足私慾，影響少女人格發展，法官考量張男犯案動機為「替少女紓困」，且坦承犯行並無前科，每月又要支付贍養費，因此依協助少年為有對價之性交行為罪、拍攝少年為性交行為之電子訊號罪判張男1年4月，緩刑2年，全案可上訴。

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