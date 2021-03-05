國民黨籍議員曾煥嘉涉「詐領助理費128萬」！300萬交保　限制住居

▲新北市議員曾煥嘉 。（圖／翻攝市議會官網）

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

國民黨籍新北市議員曾煥嘉涉嫌詐領助理費，其金額高達128萬1727元，而新北地檢署偵結，依法將其提起公訴。對此，新北地院訊問後，諭知曾煥嘉以新台幣300萬元交保、限制住居、限制出境、出海8月。

曾男被爆自2013年起就利用職務之便詐領助理費，其指示蔣、徐2人提供帳戶、身分證影本擔任「公費助理人頭」以此向新北市議會申請公費助理費，詐得40萬5227元。此外，曾在明知道其林姓助理，因車禍無法繼續勝任職位的形況下，卻未更改助理名冊，持續以此領補助費用，金額高達87萬6500元，從2013年起至今，曾透過類似手法共詐得助理費128萬1727元。

檢方5日偵結，依依《貪污治罪條例》、《刑法》等罪嫌提起公訴，另蔣男、徐男、及林姓助理等3人，同樣涉犯「公務員登載不實」罪嫌，一併提起公訴。新北地院審問後，曾男坦承部分犯行，且事證足認犯罪嫌疑重大，又犯貪汙貪污治罪條例第5 條第1 項第2 款公務員利用職務上機會詐取財物之重罪，依一般人涉犯重罪均有畏罪逃亡之心態，有相當理由足認有有逃亡之虞，但應無串證之虞，而無刑事訴訟法第101 條第1 項第2 款之羈押原因。

對此，新北地院裁定曾男尚無羈押之必要，得予以新台幣300萬元交保，並限制住居、限制出境、出海8月；另被告應按本院傳喚之日期遵期到庭，遵照之前自己所述，不得以議會開議或其他事由請假。