部桃群聚檢討！紙本手抄資料礙疫調　全台「陪探病實名制」電子化

▲醫院群聚感染新冠肺炎事件。（資料照／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚事件造成21人確診，當時疫調因紙本手抄的陪探病紀錄，無法即時掌握病人與陪病者接觸關連。指揮中心最新公告決定透過長照系統建置「陪探病實名制管理功能」，讓相關資料得以電子化管理，預計最快下週上路。

部桃群聚事件指揮中心進行全案檢討，在院內感染預防措施中加強陪病探病管理，在最新公告的「陪探病實名制管理功能」常見問答集當中說明，該功能建置以協助醫院將陪探病資料電子化管理，提升疫情調查及時性及防治作為之執行效率。

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指揮中心發言人莊人祥表示，該系統是提供給沒電子系統醫院使用，若院方有自己的電子實名制系統不會強制要求使用，已通知衛生局轉告各醫療機構。目前已請醫院申請帳密，開通後即可使用，估計下週上路。

莊人祥指出，住院病人資料及陪探病者資料需每日上傳，一旦有疫情發生時需提供陪探病相關名冊，相關資料於該系統中保留28天，屆期後刪除。

該系統目前未開放醫院門診、附設長期照護機構，包含護理之家、精神護理之家、產後護理之家等，及其他非屬醫院附設的長期照護機構使用。莊人祥表示，初步先以醫院住院陪病探病使用，觀察使用情況也不排除逐步開放至其他單位使用。