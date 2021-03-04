台中男深夜花圃性侵！目擊者以為野戰…看下一幕傻眼秒喊：喂

▲蔣男將小美拖到暗處性侵得逞。（示意圖／取自123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名蔣姓男子曾因強制性交罪入監，沒想到出獄後再犯。蔣男去年將智能障礙女子小美（化名）拉到某社區的花圃性侵，直到附近夜市攤販發現大罵，蔣男才逃跑，讓案情曝光。二審判決今出爐，依強制性交罪判蔣男8年有期徒刑，原案可上訴。

判決書指出，蔣男2020年3月26日凌晨經過某社區時，發現從事資源回收的小美獨自一人，便以帶她去吃東西為由開口邀約，沒想到被拒絕後竟將小美直接拖到旁邊社區的花圃性侵。

「不要！」蔣男不顧小美不斷抗拒，利用力量的優勢將小美壓制在花圃之中性侵。期間，附近一名攤販發現兩人的行為，以為是情侶在打野戰，但發現蔣男完事後竟想獨自離開，因此大叫「喂！你們在幹什麼」蔣男也因心虛，立刻逃離現場。

▲目擊者本以為是情侶在野戰，但細看才發現情況不對。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



攤販證稱，「我有看到，地點社區入口樓梯階上類似花圃處，當時約凌晨3、4時許，我上階梯見及那人背後有腳，當時我站於那人身後，就看到做愛之姿勢，女生的腳在男生背後。我喊「你們在幹什麼」，男生原本是做愛趴伏的姿勢，就挺身不動不語，我以為是情侶打野戰，就退下來，但仍持續觀察，後來過一下，看見男的下樓梯，我就跟過去，有叫他，他都不理一直往前，我跟到路口有監視器的地方，然後他就騎腳踏車走掉。之後，我回到案發現場，小美稱不認識那個男子，是被那個男子抱過去那邊」。

蔣男到案後辯稱，他跟小美是多年好友，親吻、擁抱是對方要求，並沒有發生任何性行為，但法官勘驗監視器及證人證詞，認為蔣男辯詞不足採信。此外，小美也指證歷歷，稱她不認識蔣男。

法官二審表示，蔣男有竊盜、強制性交等前科，曾因強制性交被判3年6月徒刑，已於12年前執行完畢，因此不構成累犯。但如今卻看小美有智能障礙可欺，以強暴、恐嚇等手段為加重強制性交，因此依強制性交罪判蔣男8年有期徒刑，原案可上訴。

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