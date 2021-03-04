超狂台味再一發！必勝客打造「三星蔥卜肉比薩」只賣1個月

▲必勝客推全新三星蔥卜肉國宴比薩。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

比薩控快看，新口味來了！繼新春限定的海味比薩後，人氣連鎖比薩品牌必勝客又推出最新力作了，這次由超夯「Hot台味系列」出擊，打造極具創意的「三星蔥卜肉國宴比薩」，且是選用薄脆餅皮放上滿滿紅麴卜肉、三星蔥段，大口咬下搭配莫札瑞拉起司，罪惡到不行，同步還有牽絲三星蔥芝心餅一起吃，即日起至4月5日限定登場，數量有限、售完為止。

▲同步登場的還有三星蔥芝心餅。

繼三杯雞、臭豆腐、椒鹽龍珠後，必勝客「Hot台味系列」比薩終於升級了，這次以台灣道地特色食材為創意發想，首度推出超狂的「三星蔥卜肉國宴比薩」，選用Q彈豬里肌加上紅麴製成紅麴卜肉，再佐以宜蘭經典的三星蔥段點綴，搭配濃郁莫札瑞拉起司以及薄脆餅皮，簡直超欠吃，同步登場的還有這顆「三星蔥芝心餅」，內餡夾進了三星蔥與香濃芝心搭配扎實餅皮，大口咬下會牽絲，2款罪惡新品即日起至4月5日限定開賣、售完為止。

▲漢堡王推全新「牛排醬燒」系列漢堡。（圖／業者提供）

另，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）近日也推出最新力作「牛排醬燒系列漢堡」，選用澳洲牛肉經過定溫燒烤後，搭配獨門美式牛排醬，香酸風味可是帶出了火烤牛肉香氣，配料部分佐以解膩紫洋蔥、生菜、番茄等，還搭配了起司，每一顆都豐盛到不行，一共有3款選擇，包括肉有3倍厚的「牛排醬燒安格斯牛堡」、4.4盎司的「牛排醬燒華堡」及經典牛排醬燒小華堡，即日起至5月3日限時2個月開吃。

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