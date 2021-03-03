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為挽回前女友蓋「浪漫情侶島」　他砸數十萬積蓄「換到一句話」

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東清遠英德市30歲男子小許為了挽回前女友，花了數十萬元人民幣打造了一座種滿桃花的「情侶島」製造浪漫。不過，小許的前女友雖然深受感動，可最後並沒有回心轉意，她只告訴小許，「謝謝你的真心付出，你會找到比我更好的。」

根據陸媒報導，小許2018年在廣州工作時，與前女友認識並交往，兩人在一起兩年多，在他的記憶裡，和女友一起看日出，是印象最深刻的事，「凌晨5點半起來，6點看日出，站在高高的山上眺望全鎮，感覺幸福極了！」

後來小許考慮到父母年齡大了，為了方便照顧父母，回到家鄉工作，但女友住在城市，兩人因此變成遠距離戀愛，感情也出現了裂痕。為了挽回前女友，小許萌生了打造一座「情侶島」的想法，「打造情侶島，就是為了製造浪漫，表達自己的真心。」

小許從去年12月開始打造情侶島，在島上種了桃花、櫻花、粉黛草，於1月底全部完工，他說，這些花開起來十分美麗，尤其櫻花寓意著純潔的愛情，都是女孩子喜歡的。

▼小許打造了情侶島，希望能挽回前女友。（圖／翻攝微博）

▲▼為挽回前女友蓋「桃花情侶島」　他砸了數十萬積蓄「換到一句話」。（圖／翻攝微博）

小許還提到，自己是雙魚座，雙魚座是富有浪漫情懷的人，「我的性格比較內斂，並不善於表達，覺得實際行動遠遠勝於語言的交流，希望能夠用真心挽回真愛，如果不能挽回愛情就祝福她。」

不過，小許的前女友看見情侶島之後雖然感動，卻沒有回心轉意，她只告訴小許，「謝謝你的真心付出，你會找到比我更好的。」

小許強調，他沒有挽回愛情，但並不後悔，因為已經真心付出過，那就足夠了，「我雖然不善於表達，不會說甜言蜜語，但祝福她能找到更好的另一半。」

令小許沒想到的，情侶島後來竟成為熱門景點，很多情侶都特別造訪遊玩，還有不少新婚夫妻特別來拍攝婚紗照。對此，小許表示，情侶島沒有成全自己，但卻成全了別人，見證了別人的愛情，也算是一件好事吧。

▼情侶島雖未挽回小許的愛情，但成為了熱門景點。（圖／翻攝微博）

▲▼為挽回前女友蓋「桃花情侶島」　他砸了數十萬積蓄「換到一句話」。（圖／翻攝微博）

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