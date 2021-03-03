開車出遊拋錨！卡中潭公路快車道　警推到路邊解危

▲兩名暖警協助民眾，徒手將拋錨車從快車道推向路邊。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情未退，228連假期間天氣晴朗，加上南投各地櫻花盛開等美景，再度吸引報復性出遊潮，車輛交通狀況也隨之增加；有民眾開車中潭公路埔里段時，突然在車潮洶湧的快車道上拋錨，所幸警方立刻出動，協助民眾徒手將轎車推至路旁，險象瞬間化解。

埔里分局愛蘭派出所指出，228和平紀念日當天晚間8點左右，接獲車輛在中潭公路（台21線50.3公里處）拋錨的事故，正在執行巡邏勤務的巡佐潘福明、警員謝木渝立刻趕往現場。

▲兩名暖警協助民眾，徒手將拋錨車從快車道推向路邊。（圖／民眾提供）

兩名員警到場後，發現故障車輛竟停在快車道上。由於連假第二天適逢車潮最高峰，加上夜間視線不佳，路過車輛都緊急閃避以免追撞，險象環生。

潘福明、謝木渝兩人立即實施交通管制，並設置交通警戒告示牌，隨即挽起袖子，和駕駛民眾一起徒手將拋錨車緩緩推至路旁，再連繫修車業者處理，好不容易排除狀況、避免車流堵塞和更嚴重事故發生，車主則頻頻向兩位暖警致謝。



由於春節期間曾發生埔里民眾一家前往仁愛鄉山區賞花，不慎翻車負傷的意外，埔里警分局也提醒民眾，愛車平時應保養、行前再檢查，上路後注意路況，避免途中發生意外。

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