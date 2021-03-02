北市古惑仔砍人畫面曝！西瓜刀帶頭殺　花店闆娘勇喊別再打救一命

記者張君豪／台北報導

台北市大安區2日下午驚傳砍人事件！34歲的紀姓男子（經查有多項前科）在大安區羅斯福路3段269巷內某咖啡廳內與黑幫分子談判破裂，雙方一言不合，紀男離開咖啡廳時，在店外巷弄內遭9名黑衣人伏擊圍毆，其中一人持西瓜刀從後方砍殺紀男兩條大腿後側，兩條刀傷創口長達30公分，目前紀男仍在萬芳醫院開刀搶救，轄區大安警方則成立專案小組鎖定對象緝凶。

▲大安區羅斯福路2日下午發生疑似幫派械鬥砍人事件，監視器畫面宛若古惑仔電影真實版。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市大安區砍人事件中、疑似傷者沾染血跡的眼鏡還遺留在現場。（圖／記者黃彥傑攝）

大安警方調查，被害人與另名男子相約咖啡廳內談事情、雙方相談一個多小時後疑似不歡而散，但紀男離開咖啡廳卻遭店外埋伏的多名黑衣人追打圍毆，警方指出其中一名疑似帶頭者拿出一把長條看似西瓜刀的凶器砍殺被害人兩大腿後側，紀男倒臥血泊中。

▲大安區2日下午驚傳幫派分子談判砍人案件，熱心目擊幫派砍殺過程的花店業者熱心協助報警救人。（圖／圖／記者張君豪翻攝）

旁邊一花店女老闆恰巧看到紀男遭追打圍毆，女老闆見義勇為「救護車就是我叫的！我看到叫他們年輕人別打了，我跟他們說我打119了，那群年輕人就跑了！」所幸花店業者挺身解圍，否則紀男傷勢恐將更為嚴重。

轄區大安警方指出，警方調查發現涉案多名男子都有刑案前科，但並非警方列管造冊的幫派成員，犯案後一哄而散步行離開，目前已擴大監視器調閱涉案歹徒離開動線，警方有信心在短時間儘速破案。

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