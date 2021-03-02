處女座不能養！她撿奶喵「開神扯12條件」一週家訪5次　以為在徵公

▲原PO撿到幼貓。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔子柔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前發出「送養」的公告，希望能幫幼貓篩選出最適合的主人，但是，她詳列的12個條件中，卻有幾項超奇葩，像是「AB型請自離」、「處女座及屬雞謝謝不聯絡」。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就傻眼回應，「是在相親喔」、「領養要求越來越古怪、困難了」。

這名女網友在臉書公開社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」上發文表示，她最近撿到一批幼貓要送養，想認養的準主人只要住在台灣、符合下述12個條件，即可收編小貓。

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認養人條件如下：

1.年滿30歲

2.經濟獨立，且必須附上資產證明及扣繳憑單

3.家中沒狗

4.血統證明，外籍移工不得認養

5.血型證明，AB型不得認養

6.出生證明，處女座及屬雞者不得認養

7.家人同意切結書

8.照三餐視訊或裝監視器供原PO確認貓咪狀況

9.家有庭院、草地者尤佳

10.必須準備小蛇、小鳥、小蜥蜴、幼鼠玩具供貓玩耍

11.每月至指定動物醫院健康檢查，並購買指定飼料、零食

12.一個月固定家訪5次

▲該文被轉貼到各大社團。（圖／翻攝自Facebook／貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

雖然可以理解原PO是為了小貓才列出較為嚴苛的條件，但還是有很多人覺得太誇張，像是限制血型、星座、生肖等，似乎都沒那麼必要，且視訊、家訪也有點說不過去，所以貼文曝光後，隨即就被轉貼到各大社團，不少人也直喊扯！

有網友就回應，「裝監視器是想監視貓咪還是想偷窺別人生活隱私啊」、「AB型會虐待還是棄養」、「單身才是重點」、「笑死，是不是想趁機偷找對象」、「是在送養還是徵婚」、「處女座做錯什麼」、「這是在擇偶嗎」、「我有6項不合格」。

此外，還有眼尖網友發現臉書上也有類似貼文，因此懷疑原PO這篇應該只是反串，「明顯反串文，這麼多人當真」、「總感覺在反串」、「這是反串嗎」。

▼有網友覺得原PO只是在反串、諷刺。（圖／翻攝自Facebook）