入住飯店噴水雞肉飯免費吃　還有樂園木馬賽車場

▲嘉義新悅飯店主打親子風。（圖／新悅飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義新悦花園酒店首度與火雞肉飯鼻祖「噴水雞肉飯」聯手推出，熱騰騰、香噴噴的火雞肉飯直送，讓房客免排隊、免加價，就可享用嘉義道地美味，另外於官網訂房，全部專案還可以依房型人數加購八折高鐵票。

▲嘉義新悅飯店與嘉義老牌噴水雞肉飯合作 。（圖／新悅飯店提供）

吃美食不用出國，嘉義新悦花園酒店不僅跟噴水雞肉飯合作，推出火雞肉飯免費吃，更推出近年最受國人歡迎餐點-粵式櫻桃片皮烤鴨一鴨三吃，另有紅爆IG美食照-天鵝千層蘿蔔酥餅，3D立體天鵝造型相當吸睛，酥皮層層堆疊內餡鹹甜的蘿蔔絲，一口咬下外皮酥脆，蘿蔔絲多汁鮮甜，必推美味。

▲嘉義新悅飯店推出櫻桃鴨三吃 。（圖／新悅飯店提供）

黑松露金箔蝦餃皇-晶瀅剔透松露香氣滿溢，金箔點綴增添華麗，外皮Q彈，一咬鮮蝦味迸發；竹炭菠菜帶子餃從裏到外吸睛度爆表，每日限量推出的雪影蜜汁叉燒包，挑戰你的舌尖，驚豔你我味蕾！

▲嘉義新悅飯店天鵝千層蘿蔔酥餅 。（圖／新悅飯店提供）

為因應寒假延長政策，即日起至3月31日新悦花園酒店推出「兒童我最大」寒假玩到瘋專案，限搶優惠下殺3.9折，精緻客房2大床(3人成行)原價10,120元，限定優惠價只要3,900元內含賽車券4張、杰森海洋館門票1張(兩大一小票價360元/張)，透過酒店官網訂房，全部專案可以依房型人數加購八折高鐵票。

大小朋友入住後可以盡情競速甩尾駕車，還可徜徉在千坪森林花園，甚至搭上旋轉木馬秒變身網美，享受偽出國，還可享用最地道的粵式料理及嘉義火雞肉飯，免出國防疫旅遊首選。





▲▼嘉義新悅飯店推戶外賽車、樂園木馬。（圖／新悅飯店提供）



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