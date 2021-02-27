高雄80歲阿北愛到鄰居家吐痰＋譙三字經　收24張罰單也不怕！

▲老翁朝鄰居住家外吐痰 。（圖／高雄市環保局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄楠梓一名80歲郭姓老翁，因與鄰居發生土地糾紛，從去年10月開始每天到隔壁鄰居住處門前吐痰，讓受害者既害怕又焦慮。被害者女兒蘇小姐今年1月初開始檢附老翁吐痰的監視器畫面，向高雄市環保局檢舉57次，環保局開罰了2萬多元，依然制止不了老翁行為。

▲老翁朝鄰居住家外吐痰 。（圖／高雄市環保局提供）

高雄一名老翁疑因與鄰居發生土地糾紛，從去年10月開始到隔壁鄰居家吐痰，讓受害的蘇姓小姐的母親緊張又焦慮，蘇小姐今年1月初開始檢附老翁吐痰的監視器畫面，向高雄市環保局檢舉57次，但沒想到一樣無法制止老翁行為。

高雄市環保局表示，此舉違反《廢棄物清理法》會依法裁處，從今年1月5日到2月19日共開立57張舉發單，有裁處的為24張，每張1200元罰緩計算，目前累積罰額為2萬8800元，也通知老翁家屬跟他告知違規狀況，老翁家屬也承諾會規勸，環保局提醒，因疫情關係勸導民眾不要隨意吐痰，會有傳染疾病的問題。

該轄區楠梓分局表示，於2月8日接獲民眾至所報案案稱於長期遭鄰居在門口吐痰，並於110年2月3日12時許無故遭鄰居以三字經辱罵，經調查雙方為鄰居，是因巷弄共有土地問題而發生糾紛，已通知郭男到案說明，全案將依刑法妨害名譽罪移送偵辦。

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