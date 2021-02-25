藍營醞釀倒江　林為洲：江啟臣決策過程、危機控管須檢討

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席江啟臣邀請民眾黨主席柯文哲出席公共政策論壇，引爆黨內反江意識，國民黨立委林為洲表示，黨中央想到後續政治效應，在溝通上確實沒做好處理，未來要加強溝通及程序上的危機控管。

▲國民黨立委林為洲出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

至於黨內反江聲浪愈趨明顯，林為洲下午出席立法實務研討會前受訪表示，他支持江啟臣，決策過程要檢討，程序上不周延，沒有充分討論，以及應變上的問題都要改進。

林為洲表示，這次的論壇只是議題合作，但都被各界解讀為政治上的合作，他認為這都是過度解讀，畢竟距離選舉還很久，只從此次論壇合作推論，也是過度推論。但他也認為，黨中央在知道只有柯文哲一人參加，應想到後續的政治效應，當下確實沒做好處理，在溝通及相關程序上的危機控管，未來要加強。

立法院黨團總召費鴻泰受訪表示，他認為在野黨彼此交往很正常，日後可能也會變成常態，雖然有人有不同看法，但他認為見面總比吵架好，尤其是在野黨的負責人彼此交換意見，對社會議題做針砭，這也很好。

費鴻泰表示，他在立法院未來也會跟其他在野黨團、立委密切交往，因為只要在野黨團結，執政黨在施政上就會比較小心，這對人民時好事。

立委陳玉珍則說，昨天的論壇並不是藍白合，主要是結合在野黨的力量，來向執政黨提出關於居住正義、青年低薪的問題，不是所謂的藍白合，江啟臣也說，對於不同的議題可以跟其他政黨進行合作。

至於台北市議員大力反對，陳玉珍表示，他們站在監督柯文哲的角度看這場論壇，當然會有些不同的看法，但是黨內可以多合作溝通。

▲國民黨立委陳玉珍出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）