解放軍教「中式步操」　港警：未決定全面推行

▲ 解放軍指導港警「中式步操」。（圖／香港01授權）

記者任以芳／綜合報導

香港主權移交後，香港五大紀律部隊一直採用英式步操，只有入境處曾在表演中加入中式步操。據港媒近日報導指出，駐港解放軍人員進入警察學校教導「中式步操」。對此，香港懲教署只表示，「正計劃分階段引入中式步操訓練。」是否放棄之前英式訓練沒有任何答覆。

據了解，2015年香港有成立唯一以「中式步操」為訓練基礎的自願性制服團體「香港青少年軍總會」，解放軍也多次出訪教導外軍「踢正步」。據港媒《01》報導稱，近日位有駐港部隊人員前往黃竹坑的香港警察學院，提供中式步操儀仗培訓，港警隊成員約10人一小隊，由一至兩名解放軍教授中式步操，課程約為期兩周。

報導指出，即使香港主權移交，香港警方一向學習英式步操，多次派操練及槍械訓練督察到英軍儀仗學院接受訓練，然後回港培訓其他人員，2016年年底還曾邀4名英軍儀仗隊人員來港培訓50名香港警隊人員及7名其他紀律部隊人員步操，為期兩周。

▲大陸三軍儀仗隊受訓嚴格 。（圖／記者任以芳攝）

當時，警方表示，「因為一直沿用英軍儀仗標準，暫無計劃邀請駐港部隊進行步操儀仗培訓。」但隨著「修例風波」及《香港國安法》實施後出現變化。去年8月，英國國防部突然下令禁止培訓香港警隊，香港警方解釋稱經評估染疫風險、行動人力資源承擔等因素，主動決定暫緩海外訓練。

未來，港警步操是否「棄英改中」還沒有正確答案。報導也強調，除了警隊，香港消防處、入境處、懲教署及海關也派人到場受訓。香港保安局表示，各紀律部隊會按實際情況制定步操方式及安排相關訓練。懲教署表示，正計劃分階段引入中式步操訓練，較早時曾邀請駐港解放軍教授相關技巧。