慎入！驚見「詭異娃娃陣」掛樹頭　她曝背後心酸故事：願安息

Baby dolls found tied to trees on Cannock Chase The toy babies have been attached to trees in a wooded area near to the... 由 Chase News 發佈於 2021年2月16日 星期二

▲數十個詭異娃娃按照順序被綁在樹上。

實習記者閔文昱／綜合報導

英國一名婦人在樹林散步時，發現了一處無比詭異的「娃娃陣」，數十個娃娃被掛在樹上隨風搖蕩，彷彿恐怖電影情節真實上演，嚇得她當場動彈不得。事後了解原因才發現，這些娃娃背後竟隱藏著心酸故事。

根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，這名64歲婦人住在坎諾克蔡斯（Cannock Chase），當時她正在自家附近的樹林散步，結果意外發現遠方的樹上掛了一些東西，於是就走上前去查看，沒想到當她來到樹下時，竟發現樹上掛著的數十個詭異的娃娃，並且被釘住綁在一起，彷彿是恐怖電影中的畫面真實上演。

婦人表示，看到這些娃娃後她當場就被嚇得動彈不得，「我當時被嚇得腦袋一片空白，只能不停的祈禱，我這輩子都沒有遇到這麼詭異的事情」。她也形容這些娃娃不僅衣服都破爛不堪，甚至還依某種特定的順序排列，似乎是有人刻意佈置了這樣一個嚇人的場景。

The toy babies have been attached to trees in a wooded area near to the Brindley Village car park, in Hednesford. A... 由 Express & Star 發佈於 2021年2月16日 星期二

▲多個娃娃早已殘破不堪。

不過事後她了解原因才發現，原來這裡曾經是一座戰爭醫院，在1920年代後改建為一間接收一次世界大戰老兵的養老院，最後才變成名為「布林德利村」（Brindley Village）的礦場小鎮，只是後來因人口逐漸流失，使得小鎮也跟著沒落了。

而如今婦人也對於這些娃娃的存在不再感到害怕了，甚至時常來到樹林中向這些娃娃聊天、祈禱，希望那些曾經住在礦產小鎮的的孩子們能永遠安息。