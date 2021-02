快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！重傷急救中　現場畫面曝光

▲老虎伍茲奪第5座美國名人賽冠軍畫面。(圖/達志影像/美聯社)



記者董美琪/綜合報導

高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)於台灣時間24日凌晨3點傳出在加州洛杉磯發生車禍,目前已送醫急救中。老虎伍茲不明原因翻車,車體部分撞爛,目前人正在手術中,傷勢尚未明朗,只知道腿部多處骨折。據了解,警消趕到場,第一時間緊急用破壞器材將老虎伍茲拉出,他的經紀人以及當地警方已證實此事,車禍原因仍待調查。

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w