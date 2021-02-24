義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

▲聯合國維和部隊在義大利大使遇襲事件現場值勤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

義大利駐民主剛果（DR Congo）大使阿塔納西奧（Luca Attanasio）22日參與連與聯合國人道任務時遭武裝分子伏擊殺害，義大利23日派專機前往剛果東部，將大使和其隨扈的遺體帶回義大利。剛果政府指控犯案的是叛亂組織「盧安達解放民主力量」（FDLR），惟後者嚴正否認指控。

根據路透社報導，今年43歲的義大利大使阿塔納西奧，周一與聯合國世界糧食計畫署車隊一同前往訪問當地學校供餐項目時，不幸於剛果東部城市戈馬（Goma）遇襲喪命。阿塔納西奧的隨扈雅科瓦奇（Vittorio Iacovacci），以及在糧食計畫署擔任司機的平民米蘭博（Mustapha Milambo）也一同遇害。

民主剛果內政部指控，犯下這起攻擊案的主謀為當地胡圖族民兵「盧安達民主力量」（FDLR），但並未提出任何證據。該組織為剛果東部120多個武裝團體之一，主要成員為盧安達高級軍官和民兵。

不過，FDLR則發表聲明駁斥稱，「FDLR完全沒有參與這起襲擊事件」，同時譴責這是一起「懦夫才會搞的暗殺」。

民主剛果總統•齊塞克迪（Felix Tshisekedi）已經向當地派出最高外交顧問，協助地方政府調查這起事件。民主剛果駐羅馬大使23日還將向義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）轉交齊塞克迪的一封私人信函。

民主剛果總統府表示，發生在22日的這場襲擊，最初是由6名武裝分子進行的綁架案。武裝分子在戈馬以北的道路設下路障，攔下由兩輛車組成的聯合國車隊。殺害一名駕駛後，將其他7人押離現場。

附近政府軍與國家公園巡邏員獲報後展開追蹤，隨後雙方爆發槍戰。武裝分子此時朝阿塔納西奧和其隨扈開槍，隨扈當場死亡，而阿塔納西奧則腹部中彈，雖緊急送往聯合國維和醫院急救，但仍於1個小時後宣告不治。

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