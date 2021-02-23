網紅超艾夾遇刺2刀！4男「動手原因曝光」　雙方竟然不認識

記者黃子倩、許力方、柯沛辰／高雄報導

YouTuber「含羞草日記」副團長超艾夾22日上午9點在苓雅區街頭遭刺2刀，緊急送醫救治。高雄警方火速偵辦，當晚10點多逮捕4名嫌犯，對方初步供稱是移車導致口角，全案依傷害、殺人未遂、妨害秩序等罪送辦。

高雄市警察局長黃明昭稍早說明，警方3個半小時查出嫌犯身份，8小時就全部查緝到案，4嫌初步供稱是移車碰撞，導致口角衝突，但警方不容許暴力發生，一旦有不法，絕對有能力將犯嫌繩之以法。

▲高雄警方將4名嫌犯帶回警局。（圖／記者黃子倩翻攝）

苓雅分局偵察隊長陳仁正表示，之所以能3小時就能找到嫌犯，主要是平時有列管經常滋事份子，所以迅速就掌握身份。經調查，雙方並不認識，單純因酗酒移車發生糾紛，但案發後4嫌迅速離開高雄，北上往中部逃逸。

陳仁正指出，警方掌握一行人身分後，第一時間兵分三路攔截，即便嫌犯途中更換車輛，警方仍透過科技掌握行蹤，在8小時內將4人逮捕到案。

警方訊後，29歲蔡姓主嫌依傷害、殺人未遂、妨害秩序移送，22歲段姓嫌犯則依損毀、妨害秩序送辦，至於29歲邱姓、25歲蘇姓嫌犯依妨害秩序移送。

▲高雄警方8小時火速逮人。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，當時超艾夾一行人從飯店走出，準備到停車場牽車，卻發現有人在舞廳門口爭吵，當下說了一句「賣灣家」（台語，不要吵架）想勸架，不料卻被對方盯上，當場身中2刀送醫。

對此，超艾夾發聲明回應，他跟幾位朋友到南部旅遊，早上到停車場牽車時經過事發地點，發現有幾名男子發生口角，本想繞道而行，不料對方無故叫囂、拿出凶器行兇，導致他腰部、背部刺傷，稍早就醫後已在家休養，待傷勢穩定，會到高雄市警局致謝。

▼超艾夾發聲明回應。（圖／翻攝自超艾夾臉書）