桃園信鴿協會大北區分會　捐贈消防局青埔分隊救護車

▲桃園信鴿協會大北區分會、捐贈救護車給消防局青埔分隊。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市信鴿協會大北區分會、22日於位於中壢區福嶺路上的分會會址，由徐震祐執行長代表該會捐贈消防局青埔分隊救護車1輛，由市長鄭文燦代表受贈。鄭市長表示，該輛救護車是桃園第二台裝載手動電擊器的車輛，讓到院前的救護發揮最大功效。

▲市長鄭文燦蒞臨捐贈會場，受到熱絡歡迎。（圖／市府提供）

徐震祐執行長表示，該會本著取之於社會，用之於社會的理念，集結全體會員的善心，用實際行動支持桃園市政府消防局的救護工作，捐贈青埔分隊救護車1輛，希望藉此善舉，拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴，幫助更多需要緊急救護服務的病患。

▲桃園信鴿協會大北區分會捐贈的救護車，是桃園第二台裝載手動電擊器的車輛。（圖／市府提供）

市長鄭文燦說，青埔轄區近年來，高樓林立，人口成長快速，為能負荷龐大的救護勤務量，除了人員的加強訓練外，更需要精良裝備器材及新穎救護車，本次救護車捐贈包含了多項裝備及器材，皆為消防人員執行緊急救護工作重要輔具，定能讓到院前救護可以發揮極大功效。

市府消防局每年救護車出勤約10萬件，其中急重症、重大車禍、心血管疾病等案件約9,000件。另外，到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院者，2019年約73人、去（2020）年大幅提升三成已超過百人，挽救許多家庭的幸福，顯見消防同仁執行緊急救護的能力大幅提升，並透過救護車與急救醫院的雲端資訊共享，更加提升救護能量。

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