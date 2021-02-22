快訊／新冠疫苗上看4500萬劑！陳時中1400說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院感染落幕，疫苗抵台也傳出好消息，指揮官陳時中透露，新冠疫苗總共上看4500萬劑；而針對緬甸政變，華航也派出緬甸救援班機接回82人，中央流行疫情指揮中心將持續在今下午2點召開記者會說明最新疫情情況及後續作為。

台灣積極搶購新冠肺炎疫苗，陳時中昨透露，台灣新冠疫苗「上看4500萬劑」，其中COVAX分配的AZ疫苗最快月底才抵台，目前已到手的疫苗分別有COVAX分配的476萬劑、與AZ簽約的1000萬劑以及莫德納505萬劑，共1981萬劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了疫苗令人關注，因應緬甸發生軍事政變，中華航空公司CI7916航班已接回82人。發言人莊人祥昨也表示，當地疫情狀況良好，抵台並未安排集中檢疫，如當地因緊急情形無法提供3日內陰性證明，可依規定入境自費採檢，依其申請縣市防疫旅館或自家進行居家檢疫。

而針對邊境管制鬆綁，陳時中表示，預計自3月1日起恢復12月起秋冬專案管制措施，唯一的不同點在於「一人一戶」會延續，避免家戶親密切者傳染，相關規範會在下週二指揮中心會議中討論，預計在週三記者會中公佈。