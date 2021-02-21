　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市交響樂團新任團長出爐！台師大教授宋威德教授4月上任

▲▼臺北市立交響樂團新任團長宋威德。（圖／台北市文化局提供）

▲台北市立交響樂團新任團長宋威德將於今年4月上任。（圖／台北市文化局提供）

記者許展溢／台北報導

台北市立交響樂團前團長何康國被爆拿廠商贊助款等事宜，今年確定不續聘，北市文化局公布新團長人選，將由知名單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德在今年4月接任。

新任北市交團長宋威德，現為國立台灣師範大學音樂系教授，也是知名單簧管演奏家，大學畢業於國立藝術學院音樂系（現為國立台北藝術大學），隨後前往法國進修，在巴黎四年期間，同時主修單簧管及低音單簧管，獲法國國立FRESNES音樂院室內樂金牌獎及單簧管金牌獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋威德團長多年來致力於單簧管教學及音樂推廣，多次舉行個人獨奏會、室內樂音樂會，並編寫教材『玩單簧管』、著有專書『單簧管基本吹奏之研究』。2007年成立「黑種籽單簧管合奏團」，透過經典樂曲、改編、委託創作的曲目安排，以輕鬆易懂、解說式的演出方式，在國家演奏廳、社區、校園舉行音樂會，累積已有120多場。

▲▼臺北市立交響樂團新任團長宋威德。（圖／台北市文化局提供）

▲新任北市交團長宋威德，現為國立台灣師範大學音樂系教授，也是知名單簧管演奏家。（圖／台北市文化局提供）

宋威德團長曾任「中華民國現代音樂協會」秘書長及「國立台北藝術大學校友會」理事長，1994年至2006年與同好組成「魔笛單簧管四重奏」、2004年至2006年擔任「天使之翼交響管樂團」團長，2003年8月獲教育部補助赴法國「巴黎國際藝術村」訪問一年，2014年至2020年期間擔任本局、國家兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心等單位評議委員，並自1998年起擔任國立台灣師範大學音樂系專任教授迄今。

宋團長曾兩度於台北市立交響樂團服務，1989年8月第一次通過甄選成為樂團演奏團員；而赴法返國後，1997年5月第二次進入北市交，擔任研究推廣組主任的行政工作。本次回到台北市立交響樂團擔任團長一職，期許經由兩次不同的樂團工作體驗，更能結合演奏與行政工作的最佳助力，以互相尊重的態度，在分工負責的行政企劃中，追求精緻的古典音樂演奏，呈現最完美的藝術表現。

宋團長上任後，將持續樂季的各項音樂活動，展現出國際水準的音樂演奏能力，亦將透過網路資訊的整合，將「TSO」的演奏成果，而這次的人事案是2月17日府級遴選會議通過，後續將配合校方借調期程，預計於4月初上任。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
巡魚塭遇20車連環撞遭擠扁慘死　「整台車削一半」車主身分曝
20車連環撞瞬間影片曝光！他癱坐在地「後車又衝上」慘被撞飛
1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻彈飛車外亡！夫悲痛還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西濱20車疑一片白霧連環撞！空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

8月大嬰坐推車被笑！大媽臭屁「我孫子都會走了」　網白眼：真歹命

北市交響樂團新任團長出爐！台師大教授宋威德教授4月上任

華航「救援班機」預計接回50人　莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫

移工幻聽幻視「人力扛就醫」！　王必勝曝集中檢疫所暖心故事

保險套斷掉！3天後嚇呆她「竟在這裡找到」　網驚喊：太扯

華航救援班機清晨啟程赴緬甸　接送約50名台商僑民16:15返國

西濱20輛車撞爛成一團！目擊者見「現場起濃霧」　氣象局說話了

快訊／專家建議新冠疫苗「別開放選廠牌」　陳時中下午2時說明

小提燈新科技！FB、IG都能「套濾鏡」　還能變發光牛角帽

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

西濱20車疑一片白霧連環撞！空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

8月大嬰坐推車被笑！大媽臭屁「我孫子都會走了」　網白眼：真歹命

北市交響樂團新任團長出爐！台師大教授宋威德教授4月上任

華航「救援班機」預計接回50人　莊人祥：緬甸疫情良好免集中檢疫

移工幻聽幻視「人力扛就醫」！　王必勝曝集中檢疫所暖心故事

保險套斷掉！3天後嚇呆她「竟在這裡找到」　網驚喊：太扯

華航救援班機清晨啟程赴緬甸　接送約50名台商僑民16:15返國

西濱20輛車撞爛成一團！目擊者見「現場起濃霧」　氣象局說話了

快訊／專家建議新冠疫苗「別開放選廠牌」　陳時中下午2時說明

小提燈新科技！FB、IG都能「套濾鏡」　還能變發光牛角帽

黑面琵鷺救援有成　嘉義布袋濕地野放2琵鷺

國策顧問「崑濱伯」辭世　黃文哲上香慰問家屬

德媒緊咬「疫情陰謀論」　中駐德使館反擊：厚顏無恥

清水隱藏版米糕！米粒飽滿香Q不黏牙　綿密滷蛋＋肥美爌肉

前往巡視魚塭遇死劫！西濱20車連環撞「半截車死者身分曝」

遺失迷彩包沒人領　打開赫見「姊夫」+多套性感內衣

南韓新冠今增416例！百人大規模群聚感染「仍未平息」

彭博記者Mark Gurman打臉3月16日春季發表會傳聞　

駭客盯上Mac M1晶片！　接連出現惡意軟體、威脅風險仍未知

富邦新洋砲納飛猛前科多　酒駕、非法持槍、藏子彈都有過

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

西濱車禍疑濃霧釀禍　氣象局說話了

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

2.5倍薪請男友媽打掃！反被嗆都不幫忙

人潮驟減千萬！士林夜市百包垃圾丟花圃　居民怒檢舉

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

更多熱門

相關新聞

圖／呂謦煒：高雄文化局2月刊物封面用簡體字

圖／呂謦煒：高雄文化局2月刊物封面用簡體字

國民黨政策會專員呂謦煒17日發現，高雄市文化局110年2月出版號《文化高雄》竟然使用簡體字「爱」（繁體字為愛）。針對文化局解釋是參考古字設計，呂謦煒18日再度質疑，《文化高雄》月刊封面使用的「腾」字，就是不折不扣的簡體字，他認為高雄市政府在公然說謊。

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

高美館辦千人露營　若中鏢官員允諾下台

高美館辦千人露營　若中鏢官員允諾下台

北市官員偷摸女大腿　文化局回應了

北市官員偷摸女大腿　文化局回應了

文化局官員搭客運偷摸女大腿　辯「一時衝動」

文化局官員搭客運偷摸女大腿　辯「一時衝動」

關鍵字：

文化局團長宋威德台師大教授交響樂團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

《木曜4》破200萬訂閱！2.3萬人狂刷「一日環島」

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面