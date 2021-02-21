北市交響樂團新任團長出爐！台師大教授宋威德教授4月上任

▲台北市立交響樂團新任團長宋威德將於今年4月上任。（圖／台北市文化局提供）

記者許展溢／台北報導

台北市立交響樂團前團長何康國被爆拿廠商贊助款等事宜，今年確定不續聘，北市文化局公布新團長人選，將由知名單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德在今年4月接任。

新任北市交團長宋威德，現為國立台灣師範大學音樂系教授，也是知名單簧管演奏家，大學畢業於國立藝術學院音樂系（現為國立台北藝術大學），隨後前往法國進修，在巴黎四年期間，同時主修單簧管及低音單簧管，獲法國國立FRESNES音樂院室內樂金牌獎及單簧管金牌獎。

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宋威德團長多年來致力於單簧管教學及音樂推廣，多次舉行個人獨奏會、室內樂音樂會，並編寫教材『玩單簧管』、著有專書『單簧管基本吹奏之研究』。2007年成立「黑種籽單簧管合奏團」，透過經典樂曲、改編、委託創作的曲目安排，以輕鬆易懂、解說式的演出方式，在國家演奏廳、社區、校園舉行音樂會，累積已有120多場。

▲新任北市交團長宋威德，現為國立台灣師範大學音樂系教授，也是知名單簧管演奏家。（圖／台北市文化局提供）

宋威德團長曾任「中華民國現代音樂協會」秘書長及「國立台北藝術大學校友會」理事長，1994年至2006年與同好組成「魔笛單簧管四重奏」、2004年至2006年擔任「天使之翼交響管樂團」團長，2003年8月獲教育部補助赴法國「巴黎國際藝術村」訪問一年，2014年至2020年期間擔任本局、國家兩廳院、台中國家歌劇院及衛武營國家藝術文化中心等單位評議委員，並自1998年起擔任國立台灣師範大學音樂系專任教授迄今。

宋團長曾兩度於台北市立交響樂團服務，1989年8月第一次通過甄選成為樂團演奏團員；而赴法返國後，1997年5月第二次進入北市交，擔任研究推廣組主任的行政工作。本次回到台北市立交響樂團擔任團長一職，期許經由兩次不同的樂團工作體驗，更能結合演奏與行政工作的最佳助力，以互相尊重的態度，在分工負責的行政企劃中，追求精緻的古典音樂演奏，呈現最完美的藝術表現。

宋團長上任後，將持續樂季的各項音樂活動，展現出國際水準的音樂演奏能力，亦將透過網路資訊的整合，將「TSO」的演奏成果，而這次的人事案是2月17日府級遴選會議通過，後續將配合校方借調期程，預計於4月初上任。