　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

▲▼參謀總長黃曙光,國防部長嚴德發出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

▲參謀總長黃曙光（中）。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

新任國防部長敲定由陸軍背景的國安局長邱國正接任，這結果讓海軍失望，參謀總長黃曙光六月將滿64歲屆齡退伍，必須離開軍中；近期外傳有所謂讓他晉升「一級上將」的可能，讓他能繼續完成潛艦任務，但他態度上較為保留，不希望有破例或特例。

在總統蔡英文的最新國安人事佈局上，本來各外認為主持重大任務「潛艦國造」的黃曙光呼聲極高，主因在於他今年六月就滿64歲屆齡退伍，如果在此之前未能安排適切職務，恐面臨退役，間接影響潛艦進度。

同時之間，海發中心主任邵維揚也在上一波人事調動中，錯過占中將缺的機會，今年7月也會面臨屆齡退役的問題。總體而言，如果黃曙光、邵維揚在此之前都未能有新職務的安排，蔡英文任內大聲疾呼的「潛艦國造」可能面臨失去2位重要總舵手的狀況。

事實上，本來潛艦國造規劃2024年下水，但在高層要求之下，要力拼2023年6月讓第一艘潛艦下水，這是挑戰6年內完成潛艦，這在世界各國都還未有其前例。

對此，外傳有所謂國安幕僚考量恢復一級上將，協助二級上將的黃曙光解決屆齡退役的問題。不過，這類「因人設事」的作法，一直以來都非蔡英文的執政風格，總統府也極力駁斥這樣的說法。

在黃曙光方面，態度也相對保留，表示僅尊重體制，不希望破例或有特例的狀況，當前必須完成潛艦國造的重大任務，包括安撫內部情緒，不要影響到相關業務。

ET快訊
衛星雲圖還原西濱21車連環撞　駕駛：起霧都看不到！前面全停住
西濱20車連環撞目擊者見「現場起濃霧」　氣象局回應了
西濱20車連環撞2死　轎車「爛到看不出車型」
西濱濃霧20車連環撞1死8傷　「車子剩一半」驚悚照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

蔡英文恐陷連任後「慘敗魔咒」！名嘴曝：做了原本不敢做的事

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

蘭嶼校貓秀「衝天抓燕」神技！等嘸開學餓壞...網笑：偷學飛魚

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

華航救援班機出發了！　緬甸台僑下午4時15分抵台

蔡英文恐陷連任後「慘敗魔咒」！名嘴曝：做了原本不敢做的事

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

歡樂無法黨「解散原因曝光」　呱吉沉重宣告：早預訂好廢黨

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

懷念崑濱伯「爽朗的笑聲、溫暖的笑容」　陳菊不捨：我們永不忘記

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　總統府：全力協助家屬治喪事宜

愛莉莎莎喝油「排膽結石」吵翻！醫揭3部位痛太久要小心了

千萬勞工注意！　新制勞制分紅3/5入帳、5種方式查詢最快

交屋後房客不搬走！租約「卡10個月」還險被房仲告　網一看搖頭了

為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

衛星雲圖還原西濱21車連環撞　駕駛：起霧都看不到！前面全停住

洋紅風鈴木盛開　嘉義特教學校、民生國中浪漫好風景

嘉義市史蹟資料館百年楓樹轉紅落葉　滿滿日式風情

嘉縣頻傳非法廢棄物傾倒　請民眾拍照、錄影、定位舉發公害

專用道刷一排違停！他傻見「地上4字」不敢動　怒炸：該加裝翅膀嗎

黃仁燁「三角小包」女生背也超可愛！PRADA推迷你款更好入手

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

蔡英文恐陷連任後慘敗魔咒！名嘴曝原因

趙少康：江啟臣勿重蹈2020慘痛教訓　預祝「造王成功」

呱吉沉重宣告　歡樂無法黨「解散原因曝光」

共機連續6天擾台　殲16、殲10等11架次戰機進入我西南空域

萊豬跑票懲處卡關　黨內人士：吃定我們

林為洲深夜表態　「我反共」

蔡英文PO照悼念崑濱伯　永遠記得他愛人惜物的精神

民進黨抓包韓國瑜瞎扯政治追殺

歡樂撐不到兩年　「歡樂無法黨」遭內政部廢黨

蔡英文聞崑濱伯逝世萬分悲慟　指示台南市府、農委會協助家屬治喪

蔡英文為黃曙光研議「四星上將」？　總統府駁斥

獨／韓國瑜YT敲敲門復出　罷韓大將8字酸爆

罔腰稱「人體試驗懷孕」　柯文哲：他吃太飽啦

何志勇：全力支持江啟臣　國民黨世代交替剛起步絕不能停

更多熱門

相關新聞

蔡英文為黃曙光研議「四星上將」？　總統府駁斥

蔡英文為黃曙光研議「四星上將」？　總統府駁斥

總統府公布最新國安人事，國防部長由現任國安局長邱國正接任，而本來呼聲極高的參謀總長黃曙光6月面臨退役。因此，有報導指稱，有所謂國安幕僚在研議「調整編裝」，為其佈局「四星上將」；但據悉，這類「因人設事」的佈局，一直以來非總統蔡英文執政風格，總統府發言人張惇涵稍早也駁斥，強調該報導全為臆測並非事實。

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

嚴德發任國防部長將滿3年　5大接棒人選曝光

回顧反潛甲操的造假作弊行為

回顧反潛甲操的造假作弊行為

失聯F-16標定位置水深千米海流強待打撈

失聯F-16標定位置水深千米海流強待打撈

參謀總長坐鎮搜救中心　整合三軍找回飛官

參謀總長坐鎮搜救中心　整合三軍找回飛官

關鍵字：

黃曙光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

家住高雄遭調職台北　月薪7萬女處長告贏家樂福

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

台中屁孩保時捷載妹！嗆警「外套9萬」別拉

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

母女拜四面佛求6萬！隔天遭汽車暴衝追撞

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面