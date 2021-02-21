為保住潛艦國造總舵手恢復「四星上將」？　黃曙光盼不破例

▲參謀總長黃曙光（中）。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

新任國防部長敲定由陸軍背景的國安局長邱國正接任，這結果讓海軍失望，參謀總長黃曙光六月將滿64歲屆齡退伍，必須離開軍中；近期外傳有所謂讓他晉升「一級上將」的可能，讓他能繼續完成潛艦任務，但他態度上較為保留，不希望有破例或特例。

在總統蔡英文的最新國安人事佈局上，本來各外認為主持重大任務「潛艦國造」的黃曙光呼聲極高，主因在於他今年六月就滿64歲屆齡退伍，如果在此之前未能安排適切職務，恐面臨退役，間接影響潛艦進度。

同時之間，海發中心主任邵維揚也在上一波人事調動中，錯過占中將缺的機會，今年7月也會面臨屆齡退役的問題。總體而言，如果黃曙光、邵維揚在此之前都未能有新職務的安排，蔡英文任內大聲疾呼的「潛艦國造」可能面臨失去2位重要總舵手的狀況。

事實上，本來潛艦國造規劃2024年下水，但在高層要求之下，要力拼2023年6月讓第一艘潛艦下水，這是挑戰6年內完成潛艦，這在世界各國都還未有其前例。

對此，外傳有所謂國安幕僚考量恢復一級上將，協助二級上將的黃曙光解決屆齡退役的問題。不過，這類「因人設事」的作法，一直以來都非蔡英文的執政風格，總統府也極力駁斥這樣的說法。

在黃曙光方面，態度也相對保留，表示僅尊重體制，不希望破例或有特例的狀況，當前必須完成潛艦國造的重大任務，包括安撫內部情緒，不要影響到相關業務。