失聯F16標定位置水深千米海流強待打撈　空軍將說明第5日搜救進度

▲參謀總長黃曙光進駐「搜救應變中心」。（圖／軍聞社）



政治中心／綜合報導

飛官蔣正志上校駕F-16戰機失聯搜救持續進行中，參謀總長黃曙光上將21日持續進駐「搜救應變中心」，希望能盡速將蔣正志上校帶回家。日前搜救團隊已偵測黑盒子訊號，空軍五聯隊21日傍晚約6點將開記者會說明。

國軍強力搜救失聯的F-16戰機與飛官蔣正志，派出民間奧黛麗絲號探測船與海軍錦江艦、獵雷艦偵測，經交叉比對後，已掌握黑盒子標定詳細位置。不過打撈作業仍有困難，因為該區水深超過1000公尺、海流強，探測儀器與水下攝影機操作困難，危險程度高，無法完成水下作業，因此，待天氣、海流暫時穩定，將立即展開精確攝影與打撈工作。

此外，黃曙光昨晚特別前往返泊在花蓮港的永豐級獵雷艦與錦江級巡邏艦，瞭解出海執行聲納搜索機體成果，以及F-16戰機飛行資料紀錄器（黑盒子）訊號範圍，要求搜救單位整合空軍P-3C所獲資訊，將可能的失事位置回傳給民間的「奧黛麗絲號」探勘船，儘速尋獲失聯的飛官與戰機機體。

黃曙光強調「正志是我們的家人！」飛行員必須承受高風險來捍衛領空，當意外發生時，國軍更要發揮「三軍一體」的精神，在各自的工作崗位上，發揮專業，全力找回失聯的飛行員；黃曙光並感謝海巡連日來的支援，期望能進一步聽到好消息，不放棄任何希望與機會。