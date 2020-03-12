新訓第3天打瞌睡、站三七步…菜鳥兵被糾正怒K班長！原判拘役50日逆轉變14月

▲黃姓空軍士兵入伍第3天就出手毆打許姓中士。（圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／高雄報導

21歲空軍黃姓士兵在海軍所新訓第3天因操課打瞌睡、佔三七步，被許姓教育班長請出列，黃兵因不滿被糾正，竟出拳毆打班長頸部，導致班長頸部挫傷。橋頭地院簡易庭依「對上官施暴罪」判黃兵拘役50日，得易科罰金5萬元；案經上訴，法官改依「對長官施暴罪」重判他1年2月。全案仍可上訴。

黃兵是由高雄市左營區海軍新兵訓練中心代為進行入伍教育訓練，並被分發至該中心的第二大隊第六中隊，入伍第三天早上8時許新兵們一起前往參加單兵基本教練課程，沒想到課才上到一半他就打起瞌睡，當場被糾正。

黃兵認為自己被刁難，起立時以三七步站姿回嗆，下一秒當場被當日值星官、同時也是授課的教官許姓中士請出列，黃兵覺得在公眾場合被糾正相當難堪，氣憤之下竟趁值星官不注意之際猛推他胸口，並出拳毆打他頸部1下，導致值星官頸部挫傷。

橋頭地院簡易庭審理時認為，黃兵是空軍，許姓中士是海軍，2人無職務上指揮隸屬關係，因此判定許姓中士屬黃兵「上官」而非「長官」，依「對上官施暴行罪」判黃兵拘役50日，得易科罰金5萬元。

案經上訴，黃男法庭上辯稱，「只知道許男是班長，要聽班長的話，但不知道他其實是長官或上官」，但法官認為，案發當日許姓中士為值班班長，屬黃男新兵訓的長官，審結改依「對長官施暴罪」判黃兵1年2月。全案仍可上訴。

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