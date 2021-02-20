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趙駿亞「前女友」控：一句話讓他不開心就被打整夜　威脅拍性愛片

男星趙駿亞形象陽光帥氣，現遭到前女友指控私底下是恐怖情人。（翻攝趙駿亞 駿臨天下粉絲部）

▲男星趙駿亞形象陽光帥氣，現遭到前女友指控私底下是恐怖情人。（翻攝趙駿亞 駿臨天下粉絲部）

圖、文／鏡週刊

男星趙駿亞形象陽光帥氣，時常在臉書分享衝浪、登山照，吸粉無數。但他先前遭到一名王姓前女友指控，私底下其實是不折不扣的恐怖情人，不僅有家暴傾向，還會威脅女方拍攝性愛影片，事後趙曾大動作出面澄清。

但本刊聯繫到趙的另一名前女友Ａ小姐，她證實趙的惡行並非子虛烏有，表示自己也曾被趙以同樣手法施暴，也呼籲所有女生都不要再接近他，避免成為下一個受害者。

多年前曾與趙交往的Ａ小姐，回憶二人交往的過程，至今仍心有餘悸，Ａ小姐說：「以前都覺得報導是空穴來風，與他交往後才發現都是真的。」

Ａ小姐透露，趙善於營造陽光及愛讀書的好形象，常揪朋友與她一起出遊，二人進而交往，起初趙常常打電話掌握她的行蹤，她只覺得趙「很黏」，但交往後沒多久，就察覺有異。

「只要一句話惹他不開心，就會被打。」Ａ小姐告訴本刊，只要有讓趙不滿意的地方，或是跟其他異性走的比較近他就會吃醋、生氣，甚至動手打人。Ａ小姐形容，趙就像是一個控制狂，但每當他動手之後，Ａ小姐提出分手，趙又會要求女方原諒，辯稱不是故意的，或請朋友當和事佬，不然就是到公司、家門口站崗堵人，Ａ小姐數度心軟，沒想到卻讓她經歷人生最悲慘的一夜。

Ａ小姐說：「那天我沒有在約好的時間打電話給他，他就到我家樓下，後來把我拉上樓後，對我一陣暴打，過程中對我拳腳相向，甚至持熱水瓶打我的頭、拿枕頭埋住我的口鼻，還用腳踩我的臉，我至今都無法想像，為什麼會有人這樣對待另一個人。」

Ａ小姐還原當時情況仍餘悸猶存，無奈指出：「就像人間煉獄一般！」當時慘遭爆打的Ａ小姐拚命呼救，但都沒有鄰居上門關心，當她想逃出家門，又被趙拉住頭髮拖行，繼續施以暴行，她被趙連續施暴近6個小時，直至趙睡著，Ａ小姐才趁隙脫逃報警。沒想到，趙卻做出更令她傻眼的行徑。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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