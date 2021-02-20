初九拜天公「8大地雷」犯了衰整年　隨口噴一句就中獎

▲命理師提醒8項初九拜天公禁忌。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

大年初九（20日）為玉皇大帝誕辰，習俗中又被稱為「天公生」，許多民眾會在這一天進行祭拜儀式，不過其中也有一些「禁忌」必須注意，命理專家楊登嵙就提醒8項如「口出穢語」、「供品不可以葷食」等易犯禁忌，小心「踩到雷」會倒楣一整年。

楊登嵙表示，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九子時（深夜23時至隔天凌晨1時），直到隔天清晨7時以前皆可祭拜，祭拜方式又分為正式和簡單式兩種，現代人幾乎多偏向簡單式，一般在家門外、沒有遮蔽的的地方設供桌，供桌四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的（禁止葷食），一般是放上5種水果。

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▲供品一定要素的（禁止葷食），一般是放上5種水果。（示意圖／資料照片，非拜天公照片）

楊登嵙提醒，天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭祀中有8個禁忌必須遵守：

一、祭祀前一律都要齋戒沐浴。

二、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬；

三、若為簡單式祭祀，供品一定要素食或水果，不可以葷食。

四、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

五、祭祀當日禁止屠宰。

六、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

七、禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

八、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。