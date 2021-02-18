台南+9屁孩「持槍」1戰7！被包起來打成豬頭　滿頭血認錯：係襪

▲湯男帶槍卻反被打成豬頭。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者吳奕靖、林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南市六甲區一名24歲湯姓男子15日持槍衝進某電子遊藝場，打算勒索50萬元的保護費，卻在朝天花板開一槍後，被店內7人壓制、打成豬頭，並用膠帶滾綁逼認罪。警方到場後立刻將湯男送醫，並將毆打湯男的7名男子依刑法聚眾滋事、傷害罪移送法辦。

警方指出，湯男15日晚間8時衝進電子遊藝場內，開口索要50萬元的保護費，並朝天花板開1槍示威，沒想到店內7名男子直接衝上前壓制湯男痛歐，並拿手機錄下湯男的自白影片。

▲▼湯男朝天花板開了1槍。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



影片顯示，湯男被打到全身都血，雙手及頭部都被膠帶綑綁，手上也拿著改造槍枝。期間，一名男子大聲用台語問「槍是你帶進來的吧」、「你在這開槍的嘛」、「一進來就開槍對吧」、「你是不是要來這裡講錢的，講多少？」而湯男則不斷說「對」。

警方表示，到場後立即將湯嫌送醫救治，另將現場涉嫌毆打湯嫌之張姓男子等7人依現行犯帶返分局偵辦，警詢後湯嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦，張姓男子等7人依刑法聚眾滋事、傷害罪移送法辦，有關槍枝來源管道本分局已積極向上溯源追查中。

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▼湯男的手槍。（圖／記者林東良翻攝）

