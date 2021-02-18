熟客欠檯費又點別檯！舞小姐「扯新歡髮」打格鬥…內褲全露譙三字經

▲台南市安平區一家舞廳14日發生舞小姐互毆糾紛 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南2名舞小姐情人節發生鬥毆事件，雙方在舞廳門外扭打，一度跌坐在地，其中一名穿著火辣短裙的舞小姐更是不顧底褲外露，不停與對方互扯頭髮，整個過程全被一旁酒客錄下，並放上網路，引發熱議。警方獲報到場後，立刻將2人帶回，全案訊後將依違反社會秩序維護法送辦。

據悉，一名張姓男客到舞廳消費，但卻經常簽帳不付款，而14日晚間他又到舞廳飲酒作樂，但因原先經常點檯的陸籍豐姓女子當時已先坐了其他客人的檯，張男於是轉點翁姓女子。

然而，當豐女要轉檯時，見到張男與翁女聊得開心，心有不甘，於是上前向張男討積欠的坐檯費，2人因此發生口角，而翁女為了要挺自己的顧客，於是站出來與豐女互嗆，甚至說要到門口「單挑」。

起初，雙方只是互嗆對罵，後來有1人開「國罵」，其中一人還不顧底褲外露，不斷朝著對方出腳狂踢，更不停罵髒話，而另名女子氣不過，又衝上前去與對方扭打，火爆場面連一旁幾名大男人都阻止不了。直到市警四分局據報到場查處，才分開2女並帶回。

台南市警四分局指出，有關舞小姐酒後糾紛打架案，四分局育平派出所已於2月15日依規定受理，但雙方暫不提傷害告訴，四分局將依社會秩序維護法先行究辦。

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