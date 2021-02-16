獨／孩子1年缺課342節＋慣性遲到竟投訴校方　家長遭爆是媒體人

▲台中一名女學生1年缺課342節，還慣性遲到，竟反過頭投訴校方，家長現遭爆是媒體人。（圖非當事人／CFP）



地方中心／台中報導

台中新民高中一名二年級女學生因常睡過頭來不及到校上課，事後又不請假，被校方記曠課，加上頻繁遲到，光是1年級就曠課167節，還被記73支警告、7支小過。校方通知家長盼發揮親職功能協助孩子，也提出銷過方法，但女學生態度消極。現還傳出，女學生家長服務於某知名媒體，是媒體人，不僅未與校方一起積極協助孩子，反而轉向媒體投訴，讓校方傻眼！

校方無奈表示，女學生目前是二年級，但一年級上學期已曠課45堂以及事假50堂，下學期更誇張，總共曠課122堂以及請事假、病假、生理假等共125堂，二年級上學期曠課46堂，病假加事假共156堂。

若以一個學年40周、上課1600節計算，女學生光是「一年級就有342堂、約五分之一的課程」沒上。校方指出，學生未到校上課會通知家長，缺課要在三天內提出事由請假否則就會記為曠課，但女學生卻連請假都不願意，採「置之不理」態度，才會導致曠課節數如此多。

新民高中主任莊文吉指出，沒有一個學校跟老師會希望學生學習受挫，都希望孩子往好的方向發展！孩子只要遲到沒到學校，依規就是連繫家長，以免孩子出事了沒人知道。學期末會通知家長到校，讓家長明白孩子在校情況，不要等到被留級、無法畢業才知道孩子情況，未料卻被解讀成校方威脅家長。

至於記警告部分，校方則解釋，係因女學生常超過8點才到校，原依規定得「好文抄寫」一篇，否則會被記警告，但女學生也不願寫，才會累計被記了73支警告、7支小過。

但校方也透露，銷過方法其實相當寬鬆，包括愛校服務；協助老師、班級事物都算，「連看完一本書、一部電影後寫一篇心得都能銷過一支警告，但女學生就是不願意做。」

校方強調，女學生班導師不到30歲，雖然相當年輕，但很用心教學與經營班級，校方也擔心老師會因為投訴事件受挫，會全力給予協助及支持。

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