快訊／開工拚連5天+0「五福臨門」？　陳時中1400記者會親說明

▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

初六開工，先前已經連續4天沒有新增確診，今天是否可連續+0紀錄，中央流行疫情指揮中心宣布下午2時召開例行記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。不桃群聚事件收尾，二階段血清檢驗都還各有1人採檢中，另今日也將舉行專家會議，評估本週五（19）日是否可以復工。

部立桃園醫院群聚增至21人確診，血清抗體檢驗方面，1階段有1人出現微弱訊號，已經進行二採，另2階段採檢還有1人檢驗中，預期會中說明採檢情況。陳時中透露，部桃預計最快2/19復工，2/17會開專家會議，2/18會到現場巡檢；至於部桃何時可以再收治新冠肺炎患者，則還要經過專家會議討論。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。