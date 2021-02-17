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時薪最高達210元！年後北市府與鼎泰豐合作徵才　廚師月薪45K起

▲排隊人潮消失　鼎泰豐101店不用等　頂鮮客人掉5成。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐年後釋出100個職缺。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

餐飲界朋友年後想轉職的朋友看過來！台北市勞動局就服處與知名餐飲企業鼎泰豐合作，將於20日在北市府中庭舉行與舉行專案招募活動，釋出12個分店共100個職缺，其中月薪最高的職缺超過45K，餐飲工讀生時薪最高也可達210元。

北市勞動局長陳信瑜表示，去年受到疫情影響，餐飲業成為重災區，多數企業在人力、營運上大幅調整，鼎泰豐卻堅持不減薪，且不間斷招募人才，職缺包含料理廚師、月薪達45K以上，餐飲服務專員、收銀專員起薪39K以上、傳菜品檢員、洗碗作業員及餐飲整理員35K以上、餐飲工讀生時薪最高可達210元。

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▲▼鼎泰豐 小籠包 開放廚房。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鼎泰豐料理廚師月薪45K以上。（圖／記者屠惠剛攝）

創立於1958年的鼎泰豐，在1972年由食用油行轉型經營小籠包與麵點生意，而現在小籠包則成為到鼎泰豐必吃的一道菜，許多政商名流、國際級影星來台灣必定造訪鼎泰豐。1993年鼎泰豐獲紐約時報評選為全球十大特色餐廳之一，2010~2014年香港鼎泰豐五度獲得米其林一顆星的評鑑，之後雖然不再摘星，都仍都被列入推薦餐廳。2013年被美國The Daily Meal網站選為亞洲最佳餐廳第一名，CNN則評為全球最佳連鎖企業第2名。

▲王品集團年前宣佈最新徵才計劃，將號召500名具服務業經驗的中階幹部。（圖／王品提供）

另外，為提前佈局品牌展店需求人力，王品集團年前宣佈最新徵才計劃，將號召500名具服務業經驗的中階幹部，通過3個月考核後，起薪加計獎金的月薪上看38,400元，未來有機會挑戰成為店長接班人，爭取百萬年薪。

王品主管表示，這波徵才向曾任領班或副店長的求職者招手，可挑戰「店長接班人」，通過8個月的培訓考核，薪資+獎金月薪上看48,300元；過往有在其他餐飲集團服務超過12年的求職者，始終等不到晉升機會，在錄取「王品黑馬計畫」後，成功為自己加薪46%。

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鼎泰豐徵才

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