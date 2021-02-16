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春節遊深澳漁港！一睹鬼斧神工象鼻岩、酋長岩奇景

▲象鼻岩,台南安平漁光島,花蓮瓦拉米步道。（圖／可樂旅遊提供）

▲象鼻岩。（圖／可樂旅遊提供）

記者羅婉庭／新北報導

座落新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場的先天優勢，擁有豐富的海產資源，讓無數遊客慕名而來；東北角沿岸鬼斧神工的象鼻岩、酋長岩，則是攝影人的駐足之地。賞味海景之餘，新鮮在地「現流仔」讓饕客們大快朵頤。春節假期不知去哪嗎?不如來漁港來賞岩、賞海、賞深澳。

漁業處長張麗珍表示，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，在設施及環境條件共同營造下，新北市漁港已逐漸蛻變，讓漁港不再只有傳統漁作功能，更具有獨特的人文風情與遊憩特色，更是民眾朋友出遊觀光的打卡景點。歡迎市民朋友農曆年節走春來深澳漁港拍照打卡，感受漁港獨特的魅力及享用在地優質漁貨產品。

▲春節遊深澳漁港！一睹象鼻岩、酋長岩奇景。（圖／漁業處提供）

▲春節遊深澳漁港！一睹象鼻岩、酋長岩奇景。（圖／漁業處提供）

▲深澳漁港。（圖／漁業處提供，下同）
 
為了讓遊客享受靜謐漁港及遙望廣袤海景外，新北市政府藉由風靡全球的創世神熱潮，將經典幾何風格結合海港資源，於深澳漁港打造獨具海洋風格的打卡景點，讓遊客與遊戲中的知名角色拍照，除了有主人公史蒂夫與艾利克斯外，還有苦力怕、村民、豬等多種熱門的生物，還有專為深澳漁港特產量身打造的「粉紅小卷」，眾多公仔散布在漁港及海天步道。
 
遊玩漁港之餘，更不能錯過周邊熱門的景點及美食，巧奪天工的深澳海岬，擁有著名「象鼻岩」、「酋長岩」及怪石嶙峋的海蝕景致，使攝影人流連忘返；享受自然美景後，別忘了感受當地的飲食文化，港區附近店家秉持著靠海吃海、吃當地、吃當季的精神，烹飪美味菜餚，阿華鯊魚羹與金益鯊魚羹、老船長平價海鮮的墨魚香腸、長榮海鮮的小卷等在地海鮮，皆是不可錯過的美味。

▲春節遊深澳漁港！一睹象鼻岩、酋長岩奇景。（圖／漁業處提供）

▲墨魚香腸。

▲春節遊深澳漁港！一睹象鼻岩、酋長岩奇景。（圖／漁業處提供）

▲鯊魚羹。

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