他泳渡蜥蜴島…誤闖 「2公尺巨鱷」嘴中　驚險下場曝

▲澳洲一名泳客意外游進2公尺鱷魚口中。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

澳洲北部昆士蘭省（Tropical North Queensland）一名男子，近日在蜥蜴島（Lizard Island） 附近游泳，意外游進2公尺長的巨鱷嘴中，幸運的是他竟安全逃脫，全身僅輕微受傷。

據法新社報導，這名泳客表示，自己當時在蜥蜴島附近游泳，卻不小心游入鱷魚口中，鱷魚作出「防禦性反應」之後，他才幸運逃脫。

當地野生動物管理人員在事發後，為避免再有類似情況發生，動用大量人力尋找鱷魚。昆士蘭省環境與遺產保護局發言人回應，「這名男子僅受到輕微割傷與頭部擦傷，無生命危險，也已在島上治療傷口。」

但有人在事件過後，於昆士蘭省因尼斯費鎮（Innisfail）發現1隻鱷魚慘遭斬首，促使當局警告，殺害這種爬行動物屬非法行為。

環保局發言人表示，「根據初步檢驗，這隻4公尺長的鱷魚似乎已死亡一段時間，（環保局）提醒大家，未經授權刻意干擾、傷害或殺害鱷魚屬非法行為。」澳洲廣播公司（ABC）報導，非法殺害野生鱷魚最高可罰2萬7425澳幣（約新台幣62萬8000元）。

事件發生的蜥蜴島位於熱帶北昆士蘭的大堡礁（Great Barrier Reef）最北端，並且擁有24處乾淨、人煙稀少的海灘，閃閃發光的白沙和岩石斷崖的美景，再加上離大堡礁（Great Barrier Reef）附近的最佳潛水地點都很近，成為近年來備受遊客喜愛的景點，如今發生泳客游進鱷魚嘴中的意外，引起當地關注。