盤點崩壞富少！他開小牛炸隧道2死　「蘆竹王陽明」偷拍5女300G影片

▲富二代游瀚甯開車狂飆，在自強隧道失控撞工程車，導致藍寶堅尼被撞成廢鐵，釀2死3傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳韻如／整理報導

有許多富二代因生活優渥，不用工作也能過上高水準生活，導致有些富二代成天遊手好閒，甚至惹禍鬧上新聞。新北市一名富二代李允然就因犯下迷姦小模姊妹又性侵鄰居妻女，遭重判無期徒刑，而這起案件曝光後，也引起社會一片譁然。

新北富二代逼鄰居看「妻女活春宮」 還迷姦模特姊妹…遭重判無期

新北富二代李允然2017年間以外拍名義約出模特姊妹花，沒想到他竟在水中加入安眠藥，待姊妹倆喝下水之後，將人帶到民宿性侵得逞。誇張的是，李男在逃亡期間，還闖入鄰居家中，用槍枝控制鄰居一家，還當著男主人的面，性侵對方未成年女兒及其妻子，行徑相當惡劣，最終被法官判處無期徒刑、褫奪公權終身。

▲蘆竹王陽明偷拍5女性愛片，檢警還查出，他偷拍的影像竟高達300多GB。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「蘆竹王陽明」偷拍5女 狂存300GB性愛片…法官判刑12年8月

桃園富二代李威德自封「蘆竹王陽明」，多次偷拍與女友、女網友的性愛影片，其中甚至還誘騙未成年少女發生關係及偷拍並以此要脅。事件曝光之後，檢警還查出李男偷拍影像竟高達300多GB，因此提起公訴。法官審理後，依違反「兒少性剝削」防制條例等15罪，合計重判12年8月徒刑。

▲游瀚甯（右）事後賠償5千萬，但仍遭到法官判刑，未獲緩刑。（圖／記者邱中岳攝）

富少開小牛炸隧道 女友「被鋼筋插入」慘死…他賠5千萬仍被判刑1年2月

「心靈海」集團富少游瀚甯2018年7月間駕駛藍寶堅尼載著劉姓女友狂飆，一路飆到自強隧道時，車子失控撞上工程車，導致藍寶堅尼被撞爛成廢鐵，而劉女也遭到鋼筋插入身體當場慘死，另外還有一名工人也因此死亡。游男事後被依過失致死罪起訴，但他在案發後積極尋求和解，還拿出5000萬賠償金，但一審仍將他判刑2年4月。案經上訴，高院二審仍將他判刑1年2月，未宣告緩刑。

富二代打從娘胎就含著金湯匙出生，生活優渥，也獲得比一般人較多的資源，但有些富二代卻沒有利用自己的優勢，好好上進為這個社會做出一些貢獻，而是成天鬧事，甚至鬧上新聞，這不僅僅會讓自己吃上牢飯，也會讓家族為此蒙羞。