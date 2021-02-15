2021最旺產業Top 5出爐 「土」行業上半年先保業績

▲你是從事什麼工作呢？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者李芷萱／台北報導

你所待的產業在2021年會旺嗎？命理師吳美玲整理了2021年最旺產業前五名，金融、零售和陸海空運輸在今年表現都非常好，同時她也提醒，民眾在今年如果要投資，要避免全聽信明牌，看投資物的長期發展，而且自身可以負擔，才是最好的選擇。

吳美玲指出，今年最旺的產業是五行中「水」的產業，包括金融、海陸空運輸、零售、手搖等都算；第二旺是「火」的行業，包括電子、能源、石油以及燃煤，去年受疫情影響的餐飲業也算在「火」產業中，且在今年有機會崛起；第三名是「木」的行業，包括紡織、造紙和服飾業，再來是「金」的行業，有鋼材、機械和五金，最差的則是「土」的行業，例如建材、建築和房地產，建議在上半年先把業績做滿，以防萬一。

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▲如果你目前待業中，可以考證照提升競爭力。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

在2020年因為新冠肺炎疫情，許多產業都受到影響，也有不少人會想在新的一年轉型，或是將公司轉型，吳美玲建議，可以多增加一些文創的概念，例如飯店、餐飲業可以在伴手禮、商品上做突破，但無論做什麼決定，都要三思而後行，假使目前沒有工作，可以去考執照提升競爭力。

建材、建築等是2021年最弱的產業，吳美玲透露，如果民眾想要買房或投資，要挑具有未來性且自身可以負擔，並要看投資物的長期發展，不要只聽明牌或一窩蜂。此外，2021年在台灣的西南方、正東方比較容易有車禍發生，除了一般民眾，外送員以及從事交通運輸的人更要注意行車安全。