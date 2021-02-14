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老闆自吐槽：這道沒那麼好吃！中式餐廳「超誠實菜單」太真心爆紅

▲▼用餐,吃飯,飲食,餐廳,聚餐,餐桌,餐點,筷子。（圖／翻攝自pixabay）

▲加拿大蒙特婁的中式餐廳戴阿姨（Aunt Dai）因特色十足的「超誠實菜單」在網路上爆紅。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大蒙特婁的中式餐廳戴阿姨（Aunt Dai）因為「超誠實菜單」在網路上爆紅。老闆費斐剛（ Feigang Fei，音譯）告訴顧客，他的橙汁燉牛肉「沒那麼好，但這是你的決定」，而星洲炒米粉只是「安全牌」，「不應該預期它多麼好吃」。

費斐剛在菜單上替每道餐點撰寫評論。他向客人表示，沙嗲牛肉「是新菜色，我還沒機會試吃，但根據許多顧客，它很受歡迎……看來我應該多花點時間在自己的餐廳吃吃看」，並坦言魚香肉絲「很好吃，但和老闆在中國吃的不太一樣」。網友貝萊爾（Kim Belair）將這份特色十足的菜單分享至推特，引發熱烈迴響。

▲▼加拿大蒙特婁中式餐廳戴阿姨（Aunt Dai）（圖／翻攝auntdai）

▲戴阿姨（Aunt Dai）每道餐點下方都附著老闆的「超誠實評論」。（圖／翻攝auntdai）

綜合《環球新聞》、《今日美國》報導，費斐剛發現，一些顧客無法僅看菜名就得知配料，或者容易被辛辣程度嚇到，才開始撰寫評論，「整件事情的想法只是讓人們知道他們點了什麼，而很多人覺得這很有幫助又很有趣」。他獲得許多鼓勵與回饋後，陸續替所有餐點書寫評論。

費斐剛認為，他的餐點很好，但也不至於完美，因此希望透過菜單對於顧客保持誠實與透明，「如果我不喜歡，我就會告訴人們『我沒那麼喜歡』。我有時會稍微吹噓一下，但對我來說，這是很自然的」。

費斐剛提到，自從貝萊爾的推文爆紅以後，餐廳業績也跟著激增。雖然他很感謝新顧客支持，但仍不希望大家抱著太大期待，「就像我時常說的，我們試圖變得更好，但我們沒有那麼好。我們稍微高於平均，差不多70、75分吧。」

美食作家與節目主持人斯摩爾（Heidi Small）很高興看見餐廳老闆如此謙虛，「此舉透過一種非常個人化的方式開啟對話。我認為，如果更多廚師與餐廳注意到，也許將改變用餐體驗，使得在廚房裡忙碌的人們（與顧客）更加親近。」

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