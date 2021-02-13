那些崩潰房東！租客自殺「破門已發黑」　屋淪凶宅…兒要賠187萬

▲房東遇租客屋內自殺，房子瞬間淪為凶宅，崩潰求償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／整理報導

租客害怕遇到惡房東，房東也怕遇到惡房客，若是不巧遇到房客在租屋處自殺，不但會影響房價，也會讓房子租不出去。新竹竹北市就有一間月租7000元的套房，因租客將套房借給閨蜜住，但沒想到其閨蜜竟在房間內吞藥自殺，套房秒變凶宅。房東事後氣得對租客提告求償，法官最終判租客須賠償500萬元。

租屋處借閨蜜住卻自殺變凶宅 她要賠房東500萬

新竹周姓女子2016年11月起向房東以月租7000元的金額簽約租屋1年，但周女事後卻將套房借給患有憂鬱症、無人陪伴，且有多次自殺未果行為的劉姓閨蜜。豈料，劉女2017年8月7日竟在套房內吞藥自殺死亡，套房瞬間變成凶宅，讓房東相當不滿，憤而求償。法院審理後，判周女須賠償房東499萬1725元。

▲新竹男子在租屋處尋短，被發現時身體已發黑，房東向家屬求償，獲賠300萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男租屋處尋短「破門已發黑」 兒子事後得賠房東300萬

新竹也有另外一起租客自殺案件，一名陳姓房東以1600萬買下房子，但沒想到，其黃姓房客竟在屋內燒炭自殺，當眾人發現異狀破門而入時，黃男身體已發黑身亡。陳姓房東不滿房客自殺的事情導致房子變凶宅，價錢也減損了369萬7116元，氣得對黃男家屬求償，法官審理後，判黃男家屬需賠償陳姓房東300萬元。

▲夫妻大吵完，妻子直接從15樓租屋處墜下亡，該房淪為凶宅，丈夫要賠房東187萬1000元。（示意圖／非案發房屋／免費圖庫Pixabay）

老婆大吵完從租屋處15F墜下亡 法官判老公要陪房東187萬

桃園一名吳姓女子2018年8月與丈夫大吵一架，沒想到吳女憤怒之下，竟從15樓高的租屋處跳下身亡，導致房屋變凶宅，房價因此下跌。房東事後向吳女丈夫求償，法官審理後，判吳夫須賠償房東187萬1000元。

租客自殺案件層出不窮，但一時的衝動，除造成親友悲痛不已之外，還得面臨鉅額賠償，是一件非常自私的行為，若是需要協助，除了可以求助親友之外，也能尋求心理諮商，凡事都一定會有解決方法，切勿做出傻事，造成無法挽回的結果。