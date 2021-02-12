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新北動保處梅花鹿、小抹香鯨、白鶴都遇過！　年救援3497動物

▲新北年救援3497動物　梅花鹿、小抹香鯨、白鶴都遇過。（圖／動保處提供）

▲受困於石門海邊的梅花鹿。（圖／動保處提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市動物救援中心已成立滿3年，109年接獲民眾通報救援案件達3,497件，其中還遇過梅花鹿、抹香鯨等，動保處接獲通報後，第一時間皆會派員搶救受傷動物，救援車加裝GPS衛星定位系統，讓勤務中心隨時掌握車輛位置機動調派人員，提高動物救援效率。

新北動保處除了24小時全年無休，因應轄內各有不同地形，需要上山下海救援各種不同動物，除了常見貓、狗、鳥類外，今年更救援到受困石門海邊梅花鹿、東方白鸛、擱淺的小抹香鯨，動保處一視同仁。

負責救援動保員於救援到動物後，皆會初步檢傷分類，需立即處理會先送毛寶貝醫療中心進行適當醫療，平時各動物之家也都有獸醫師為動物健康把關，讓動物受到妥善照顧，毛寶貝醫療中心則有X光、超音波等設備，替傷病流浪動物建立完善後送機制，每一個生命都是值得被珍惜愛護。

醫療中心曾為了救1隻不幸慘遭蛇吻黑色米克斯犬隻，花了2萬5,376元施打蛇毒血清，順利救回在鬼門關前走一遭小黑，讓頭部腫脹如豬頭的小黑，消腫恢復精神活力，目前已回到八里動物之家，並且已完成絕育，等待有緣人認養，通報人表示：「其實沒看到小黑被蛇咬，對於獸醫師正確診斷，且動保處願意使用昂貴的蛇毒血清治療，順利治好小黑感動莫名，沒想到1隻米克斯可以被動保處這樣看重。」

▲新北年救援3497動物　梅花鹿、小抹香鯨、白鶴都遇過。（圖／動保處提供）

▲小抹香鯨擱淺。（圖／動保處提供）

▲新北年救援3497動物　梅花鹿、小抹香鯨、白鶴都遇過。（圖／動保處提供）

▲腳受傷的白鶴。（圖／動保處提供）

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