自詡「情色皮條客」　Hustler雜誌發行人佛林特辭世

▲好色客雜誌發行人佛林特（Larry Flynt）。（圖／路透）



文／中央社

情色雜誌「好色客」的媒體公關今天說，發行人佛林特因病辭世，享壽78 歲。他自詡是「情色皮條客」，並藉由他一手打造的情色帝國與驚世駭俗的本領，挑戰言論自由與品味極限。

佛林特（Larry Flynt Jr.）所創經營成人娛樂事業的佛林特出版集團（Larry Flynt Publications）的女發言人高文（Minda Gowen）指出，佛林特是「因最近突發的疾病」致死。不過佛林特自1978年遇刺導致癱瘓以來，即健康不佳。他一生結婚5次育有4個子女。

高文發表聲明說，佛林特是在洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）於睡夢中與世長辭，當時妻子麗茲（Liz Flynt）與女兒狄瑞莎（Theresa Flynt）隨侍在側。

佛林特一生評價兩極，有人盛讚他是言論自由的衝撞者，也有人痛批他是個藉由性剝削與物化女性而謀取暴利的投機客。他以善耍噱頭花招嘲諷批評他的人而聞名，曾經穿著美國國旗製的尿布現身法庭。

他涉入諸多官司，最著名的莫過於遭福音派領袖法威爾（Jerry Falwell Jr.）控告誹謗，但美國最高法院（The U.S. Supreme Court）裁定他勝訴。

此事起因佛林特在好色客（Hustler）雜誌刊登假廣告，內容是法威爾自訴人生第一次性經驗發生在公共廁所裡，而且對象是母親。法威爾提訴並求償5000萬美元（約新台幣14億元），地方法院雖判他勝訴，不過1988年最高法院判決裁定，這則廣告只是戲謔諷刺，獲美國憲法第一修正案（First Amendment）保障。

佛林特在年富力強的人生精華歲月時，生活方式恐怕連羅馬帝國荒淫無度暴君卡利古拉（Caligula）聽了都會臉紅。他在自傳披露轉大人的第一次對象是隻雞，並說就算是平日上班時，每隔4或5小時就得嘿咻一次，不幸癱瘓後，他憑藉植入人工陰莖，照樣「性」福。

而佛林特創辦的成人娛樂事業估計營收曾一度高達1億5000萬美元，當好色客雜誌發行量下滑，他隨即展開超前部署，投資18禁的電視頻道、賭場，發行電影和販售商品。

佛林特說，只要大家認為他是憲法第一修正案的改革急先鋒，即使被貼上情色皮條客的標籤，他也從不以為忤。

他生前曾接受專訪表示：「就算我發行情色書刊與成人電影，並非意味著我不關心我們的社會病態。」

但是討厭佛林特的人卻認為他才不是英雄而是個卒仔。美國國家反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation）執行長霍金斯（Dawn Hawkins）表示：「佛林特應該被視為社會的禍害，他的職業生涯絕大多數時間從事剝削女性而且從中謀取暴利，而我們的文化因此更墮落。」

佛林特的一生可說是官司不斷，並且總是與猥褻指控與訴訟糾纏不清，還常常把現身法庭弄成鬧劇。他好發褻瀆謬論，曾讓為他辯護的律師要求法官把他綁起來並摀住嘴。

回顧這位情色大亨生平，1942年出生時家徒四壁，先後在肯塔基州與印第安那州定居，8年級後就輟學。

歷經軍中服役與通用汽車廠的工作經驗後，1968年他跟胞弟在俄亥俄州的岱頓鎮（Dayton）經營好色客俱樂部（Hustler Club），1973年俱樂部發展成為據點遍布全州的脫衣舞酒吧，同時佛林特發行一份推銷脫衣舞酒吧的快訊。

這份快訊後來成為他的招牌出版品好色客雜誌，這份刊物以極致裸露豔照為特色而聲名狼藉，以致競爭對手「花花公子」雜誌（Playboy）看起來相對保守。好色客的內容可說是尺度無上限，並且特別強調就是要刊登女性生殖器官的圖片。

根據報導，好色客巔峰期發行量曾達到300萬本。佛林特出版集團另發行其他的情色刊物、電影與符合主流市場口味的雜誌。

他對於引發爭議樂此不疲，1975年刊登美國前第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy Onassis）曬日光浴的裸照，以及雜誌封面選用裸體女子頭埋進絞肉機的照片，使他搶占新聞版面。1988年他更公開懸賞100萬美元，給能逮到美國政府高官醜聞的狗仔。

佛林特因遭槍擊而腰部以下癱瘓，使得他終身只能靠著要價1萬7000美元的鍍金輪椅代步。儘管如此，他曾打著「關心你的情色皮條客」名號，分別在1984年與2003年意圖競選總統與加州州長。

1977年，也就是佛林特遇刺前一年，他受到當時總統卡特（Jimmy Carter）妹妹露絲．卡特．史泰波頓（Ruth Carter Stapleton）的鼓勵，受洗成為福音派基督徒，但遇刺後就棄絕信仰。

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