過年出遊毛小孩怎麼顧　獸醫提3種安置方式：食物、環境最重要

▲獸醫師提挑寵物旅館必看重點。（圖／新北市政府動保處提供）

記者崔至雲／台北報導

身為貓奴難免需要出遠門，像是過年要回老家四五天、出國一個禮拜等情況發生，這時候該選擇寵物旅館，還是把貓獨自留在家裡？或是該請朋友來顧？獸醫師為《ETtoday新聞雲》讀者建議一份貓咪自己在家裡需要的各種東西，讓各位飼主可以安心出門。

小王子貓專科醫院醫師郭嵐忻提到，近年很流行「貓咪褓母」，在飼主出遠門時幫忙定期到家裡照顧貓咪及清理貓砂盆，雖然很多人會認為貓咪自己可以獨處得很好，但其實貓咪也是需要互動與陪伴的，所以若安排一位貓咪保母到家裡，確認一下貓咪是否有吃飯喝水，有沒有正常的大小便、跟貓咪玩耍等，再好不過了，但也要記得與褓母交接一些重要的資訊，例如貓咪是否需要吃藥或擦藥、貓咪常去的動物醫院等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小王子貓專科醫院醫師郭嵐忻。（圖／記者崔至雲攝）

「貓咪旅館」也是現在飼主的選擇之一，郭嵐忻表示，現在的貓旅館有些也設計得不錯，若還是擔心的話，建議可以找有獨立空間，且不會跟其他貓有接觸的貓旅館，避免多貓壓力。同時，可以攜帶插電式的費洛蒙請旅館幫忙插上，並附上爸媽穿過的衣物、貓咪喜歡的玩具，以及愛吃的零食等物品，增加貓咪熟悉的氣味，可以幫助貓提早適應陌生環境。

郭嵐忻也說，若自己的貓咪怕生、也不愛出門，甚至不太喜歡換環境的，還是可以把貓咪留在家裡，主要先把出門這幾天的食物準備好、水量足夠，也是可以的，另外，貓砂盆也可以多準備幾個，讓貓咪有足夠的貓砂使用。郭嵐忻最後表示，不管出遊時是如何安置自己的貓咪，食物、水、廁所、環境是最重要的東西，只要這些東西準備好，飼主還是可以安心出遊的。

