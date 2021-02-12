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為何會有人認為「F-22比殲-20強」　軍盲引戰慘遭鄉民圍剿嘲笑

▲▼F-22。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

▲你覺得F-22跟殲-20誰比較強呢。圖為F-22戰機。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

美軍的F-22與F-35隱形戰機經常被軍事迷比較，誰才是「天下第一戰機」，雖然兩者互有長短難有結論，但肯定都在解放軍的殲-20（J-20）隱形戰機之上，不過卻有網友在PTT八卦板上發文， 認為覺得「F-22比殲-20還強」是一件很荒謬的事，卻慘遭鄉民圍剿打臉。

原PO發文表示， F-22沒有EOTS（光電跟蹤系統），沒有EODAS（光電分散式孔徑系統），沒有IRST（紅外線搜索追蹤系統），沒有頭盔顯示器，沒有一體化大屏顯（螢幕），數據鏈只能同機種傳輸，新式數據鏈今年才開始有小批量更換，信息化水平（資訊化水準）很低，內油作戰導彈還小，超視距空戰的最新中距彈（中程飛彈）還在繼續整合，搭載的空空導彈沒有雙脈衝發動機，射程也不如殲-20遠。

▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

▲有網友認為，殲-20的電戰系統資訊化程度更高，所以比F-22更強。圖為殲-20戰機。（圖／CFP）

2004年F-22的才換上PowerPC603計算機（電腦），其計算速度還不如如蘋果4。2005年F22的主計算DSP芯片（晶片）才換上德儀生產的250nm，上世紀的產物，技術凍結時間過早。製程DSP。而且由於航電設備艙太老，無法換裝新航電，很多設備都不兼容，數據只能同機種傳輸，這樣的老式F-22無法整合美軍目前的作戰體系，吹F-35都比吹F-22好，殲-20上的還是矢量發動機（向量噴嘴）呢，唯一的短板也沒輸F-22多少，其他部分全贏，怎麼還有人認為F-22比殲-20強啊，有卦否？

對此有網友PO出F-22做出「90度角爬升」的高難度動作影片，並且當場嘲笑原PO，「笑死人了，你說的那些都可以透過升級的方式做到，麻煩殲-20先看一下能不能這樣起飛好嗎？」

該名網友還強調，「喔，對了這是10年前的影片，F-22首飛是1997年的事，23歲了，沒事你跟23年前的產物比幹嘛？重點是還飛不贏人」。

其他網友在推文中表示，「笑死，軍盲」、「吹這麼多是出門實戰了沒」、「因為F-22是真五代機，殲-20不是啊」、「我覺得有充實的實戰經驗改出來的F-16V都能打爆J-20」、「偷偷跟你說：殲-20還內建支付寶呢！厲害了吧」、「怎麼不去美國的論壇問卦？」、「 F-22全方位匿蹤，引擎推力大 ，這都是殲-20有所欠缺的部份，電戰系統有錢就可以換的東西，真的對F-22不是問題」。

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