初一衝賞花！武陵櫻花季「交通攻略」一次看　每日限4200人入園

▲武陵農場櫻花季初一登場。（圖為2020年櫻花盛開情形／武陵農場提供）

記者李宜秦／台北報導

武陵農場櫻花季將於大年初一登場，交通部公路總局規劃2月12日至3月1日共18天，實施櫻花季疏運措施，每日進場人數限額6000人，一日遊旅客僅開放搭乘公共運輸或遊覽車前往，限4200人，6條賞櫻專車路線自1月6日開放預售。武陵農場指出，今年新建京華橋，不只提升道路安全性，旅客也可走上橋觀賞「粉紅色的櫻花河」。

公路總局表示，櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體票1,000人及搭乘公共運輸散客3,200人；住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。

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▲▼武陵農場櫻花季初一登場，管制時間共計18天。（圖為2020年櫻花盛開情形／武陵農場提供）

今年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規劃國光客運臺北車站－武陵農場、臺北市府轉運站－武陵農場、宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場及梨山－武陵農場等6路線。

台北、宜蘭地區至武陵農場車次，自1月6日起將由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）開始售票。梨山至武陵農場車次車票，於1月11日開賣，旅客可透過網路APP、現場等方式購買。

▲▼武陵農場新建京華橋。（圖／武陵農場提供）

武陵農場副場長胡發韜表示，今年發苞情形良好，花況應比往年更好，預計粉紅佳人最漂亮的時間落在2月15日到25日，且因為今年花季時間較短，預計人潮會更熱烈，初估將成長兩成以上。

胡發韜指出，今年投入逾3000萬元，在最漂亮的櫻花隘口處新建一座京華橋，又稱友誼之橋，旅客可站上橋欣賞粉紅色的櫻花河，可說是櫻花秘境，橋上還有櫻花意象，相當浪漫。

針對農場防疫規範，胡發韜強調，在室內均須戴口罩，在餐廳取餐時也須戴口罩，另外都會落實消毒作業、量體溫等，不過他說，因為農場是戶外空間，只要保持一公尺社交距離，森林還有芬多精，對健康可說是很有助益。

▲▼武陵農場櫻花季相當漂亮，常會吸引大批旅客朝聖。（圖為2020年櫻花盛開情形／武陵農場提供）

武陵農場櫻花季期間道路管制措施：

1.台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制：櫻花季期間中124線將由臺中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及臺中市政府警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證之車輛一律禁止進入。

2.台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊於櫻花季禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，臺中市政府警察局將於花季期間嚴加取締。

3.台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

▲武陵農場櫻花季交通資訊。（點圖放大／公總）

公路運輸接駁資訊：

(一)為配合場內總量管制措施，各路線每日提供車票數量如下：

1.【國光客運臺北車站－武陵農場】：1,000人/日。

2.【臺北市府轉運站－武陵農場】：1,000人/日。

3.【宜蘭轉運站－武陵農場】：400人/日。

4.【羅東轉運站－武陵農場】：300人/日。

5.【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：300人/日。

6.【梨山－武陵農場】：200人/日。

(二)各路線票價：

1.臺北─武陵農場：全票730元、優待票450元。

2.宜蘭轉運站─武陵農場：全票610元、優待票310元。

3.羅東轉運站─武陵農場：全票630元、優待票330元。

4.三星鄉綜合運動場─武陵農場：全票520元、優待票280元。

5.梨山─武陵農場：全票160元、半票80元。

(三)購票方式：

1.臺北及宜蘭地區至武陵農場：

採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票，110年1月6日起開放預售。

2.梨山至武陵農場：

(1)網路APP預售：可於「TBS臺北轉運站」App購買來、回全票及武陵農場全票門票，110年1月11日開放預售。

(2)現場預售：由豐原客運於發車前一日下午4時至6時會同場方人員於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張，售票期間為110年2月11日至2月28日。

(四)退票方式：

國光客運車票於國光客運全國各連線車站辦理退票，豐原客運車票則於原預購通路(APP或豐原客運梨山站遊客中心)分別辦理退票，惟皆須扣除手續費。

(五)乘車方式：

賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規劃4處上車處，客運司機於旅客下車時將會提醒該車遊客回程班次時間及地點。