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超瞎離婚理由！想吃拉麵老婆不讓　她讚川普「真男人」嗆夫：沒用

▲桃園市杜姓男子與張姓陸籍妻子結婚14年僅4年同居，女兒形容「父母幾無互動」，地院法官判准離婚。（圖／達志／示意圖）

▲近來有不少夫妻因為各種生活瑣事鬧離婚。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／整理報導

近年來離婚理由百百種，除了常見的個性不合、伴侶不忠之外，還有人因為對方體味太重，而提出離婚。其中，高雄還發生一件，因為丈夫想吃拉麵，但妻子不肯，丈夫最終崩潰訴離的案件，而此案一曝光，也讓不少人驚訝不已。

回顧案情，這名人夫阿宏（化名）與大學學妹小君（化名）交往7年後結婚，但婚後，阿宏發現2人個性、生活習慣及價值觀差異甚遠，小君甚至開始對他冷淡，面對他所有的親密舉動幾乎毫不回應，更經常忽略他想吃拉麵的需求，外出時都選擇沒有拉麵的店家用餐，讓他相當崩潰，列出9大罪狀來訴請離婚。

▲▼拉麵,吃拉麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一名男子就因為妻子不讓自己吃拉麵，而列出妻子9大罪狀訴請離婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，小君事後出面駁斥阿宏指控，就連阿宏母親也出面替媳婦說話，法官審理後，認為2人本就出生於不同家庭，婚後也必須花時間磨合，且阿宏所提出的證據，讓人實在難以認定2人婚姻無法維持，最終駁回其訴求。全案定讞。

此外，還有一起案件也是讓人相當傻眼，桃園一對結婚16年的夫妻因為美國大選，而川普敗選而起了爭執。由於夫妻雙方皆是深綠支持者，也都希望川普能夠當選，但最終結果不盡人意，而較理性的丈夫認為，應該認輸並且面對問題、解決問題，但沒想到，太太卻認為，「川普永不認輸，才是真男人」，讓丈夫相當受不了。

誇張的是，夫妻倆事後為此起了嚴重爭執，太太表示，自己欣賞川普的毅力跟堅持，「不像有些男人『無三小路用』！」丈夫認為自己遭到侮辱，氣得喊出要離婚。

▲桃園市龍潭區林姓男子去年11月24日公職人員選舉時，僅投里長選票後把市長、市議員選票帶出投開票所遭選監人員當場查獲，林辯稱是媽媽叮囑他要投給特定候選人但他忘記，想打電話確認才把選票帶出來。（圖／達志／示意圖）

▲另對結婚16年的夫妻，近來因為川普敗選而起了嚴重爭執，妻子更出言嗆聲，讓丈夫不堪受入喊離。（示意圖／達志影像）

就上述兩起案件來看，在現今社會，各種生活上的小事都能夠變成離婚的理由，但婚姻本就需要2人共同努力經營，並且透過各種摩擦來磨合，若僅僅因為生活瑣事就鬧上法庭，不但會耗上不少人力，更也傷了2家人的元氣。

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