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戰鬥機與武裝直升機「可能對戰嗎？」　真實對決歷史曝光

▲▼戰鬥機與武裝直升機「可能對戰嗎？」（圖／記者李毓康攝）

▲戰鬥機與武裝直升機「可能對戰嗎？」（合成圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

戰鬥機與武裝直升機，同樣都是空中作戰武器，雖然兩者的戰術用途不同，但是在理論上或實務上兩者是否可能對戰，如果對戰誰又會比較有優勢，或許是不少人曾經好奇思考過的問題。事實上，在歷史上直升機與戰鬥機的確有對戰過，此外，兩者的飛官也曾對是否會跟對方對戰作出解釋。

對於戰鬥機與武裝直升機是否可以對戰的問題，有網友在PTT軍事板（Military）曾經發文解釋，基本上戰機的雷達對地面目標作用不大，對地的雜波太嚴重，要過濾出地面或者貼地飛行的目標，那不是戰機雷達上的處理器可以處理的東西。

另一方面，武裝直升機空速大約200~300km/h，在一般的戰機作業速度跟高度是不可能以目視看見，如果戰機飛官要能夠目視看見武裝直升機，高度可能要低於500公尺以下，但是在這個高度，「是嫌對方低空防空武器找不到目標打嗎？」。

▲▼漢光34號演習,漢光演習,AH-64E阿帕契攻擊直升機,陸軍阿帕契直昇機,陸軍航特部。（圖／記者李毓康攝）

▲直升機飛官認為，看到戰鬥機以不引起對方注意為準則。（圖／記者李毓康攝）

還有一名網友曾經問過兩者的飛官，武裝直升機飛官表示，看到戰鬥機或高空飛機就低飛，因為「他們的目標不會是我們」，直升機的武器也打容易打到戰機，不要引起注意是最高準則。

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲戰鬥機飛官則認為，不是打不到直升機，而是沒有必要打。（圖／記者李毓康攝）

戰鬥機的飛官則表示，直升機對他們來說，就是跑得比較快、目標比較小的戰車，不是打不到，是沒必要打，而且花太多時間找或打直升機，很容易會被對方的防空武器或戰鬥機擊落，「幹嘛沒事找事」。

雖然理論上，雙方都認為對方不是首要目標，對戰的機率很小，而且也一致認為如果真要對戰，戰鬥機還是比較有優勢，不過在真實的歷史上，還真有一次戰鬥機對戰武裝直升機的實戰紀錄。

1984年爆發的「兩伊戰爭」，一架正在低空盤旋的伊朗的F-4「幽靈」戰機，發現了一架伊拉克Mi-24「雌鹿」直升機，打算將其擊落，但是F-4戰機的飛官想要按下飛彈發射鈕，卻始終無法鎖定目標，因為Mi-24直升機的飛行高度太低，所以系統認定目標不符合「空對空」模式。

「Mi-24雌鹿」武裝運輸直升機，由米爾莫斯科直升機工廠於1972年開始生產，主要定位為大型直昇機空中砲艇（攻擊）和低運量兵員運輸（運輸）用途。（圖／路透社）

▲「Mi-24雌鹿」武裝直升機，有過2次擊落戰鬥機的紀錄。（圖／路透社）

Mi-24也發現了F-4戰機打算將自己擊落，所以利用地形規避掩護，再掉頭飛向對方，發射出數枚S-5型火箭彈，當場擊落F-4戰機。

另一個案例則是發生於2008年，美國在路易斯安納州舉行了一場軍事演習，邀請匈牙利的Mi-24直升機加入演習，匈牙利飛官利用直升機特有的懸停、慢速機動和轉彎半徑小等飛行特點，在低空飛行利用地面地勢作掩護，以模擬的雷達波，「擊落」2架F-15戰機。

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