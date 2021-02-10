天寒洗澡一氧化碳中毒頻傳　高壓氧治療「避免人格特質改變」

▲副院長蔡建宗提醒，若發生一氧化碳中毒，一定要即刻送到醫院接受高壓氧治療，降低後遺症發生。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

寒流一波波到來，苗栗縣2021年以來，收治一氧化碳中毒病患就多達數十名；醫師提醒，不少民眾會緊閉門窗抵禦寒風，若家中瓦斯熱水器燃燒不完全或是使用木炭火爐取暖，就容易引發一氧化碳中毒，此時若能即時接受高壓氧治療，將是降低日後發生神經學後遺症機率的重要關鍵。

大千綜合醫院醫療副院長蔡建宗表示，一氧化碳會讓血色素無法與氧氣結合，導致血液中的一氧化碳濃度提升、氧氣下降，初期會感覺輕微頭痛和頭暈，中毒程度提升後就會有噁心、嗜睡的症狀，嚴重甚至陷入昏迷。高壓氧治療是讓病人在完全密閉的壓力艙內吸入100%純氧，以高濃度氧氣置換出體內的一氧化碳，同時改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大千高壓氧中心提供24小時單人艙服務，提供即時的高壓氧治療。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

根據研究顯示，約有40%的一氧化碳中毒病人會出現神經學後遺症，包含認知功能受損、人格特質改變或是行動功能障礙等，這些症狀可以持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠的影響。因此，若能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少一氧化碳對身體的傷害，也能大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。

蔡建宗副院長表示，大千自成立苗栗縣第一家高壓氧中心以來，每年接獲不少一氧化碳中毒的案例，為能在第一時間提供病人高壓氧治療、降低中毒傷害，大千高壓氧中心提供24小時、全年無休的治療服務，不但照顧苗栗縣鄉親，也協助不少外縣市病人恢復健康。

蔡建宗也提醒民眾，無論是在家中或是會使用到熱水器的公共場所，除了熱水器要定期安檢，也要注意排氣功能，才能為生命安全增添保障。